CHP'de "Online Üyelik" Başvurusu 84 Bini Geçti

MEHMET TOSUN - Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP), 8 Temmuz 2014'te başlattığı internetten üyelik uygulaması kapsamında bugüne kadar 84 bin 257 kişi, "online üyelik" başvurusu yaptı.

CHP Parti Meclisinin (PM) onayına sunulan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) raporunda, partinin üye sayısına ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, 15 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla partide kütüğe kayıtlı 1 milyon 227 bin 272 asıl üye bulunuyor. Bunların 393 bin 636'sı kadın üyelerden, yaklaşık 100 bini de gençlerden oluşuyor.

İl bazında ise CHP'nin en fazla üye 262 bin 234 ile İstanbul'da bulunuyor. Bunu 151 bin 358 ile İzmir, 82 bin 208 ile Ankara, 45 bin 554 ile Adana, 43 bin 83 ile Antalya ve 40 bin 764 ile Mersin takip ediyor.

CHP'nin en az üyesinin bulunduğu il 355 Bayburt ve 655 ile Siirt.

CHP'nin "http://uyelik.chp.org.tr" adresinden 8 Temmuz 2014'te hizmete açtığı "CHP online üyelik sistemi" de partililerden ilgi görüyor.

"Genel Merkez Üye Yazım Birimi" tarafından alınan üyelik başvurularında, uygunluk kriterleri değerlendiriliyor.

"Uygunluk durumları kontrol ediliyor"

Değerlendirme sürecindeki başvurular, Yargıtay kontrolü, varsa CHP geçmişi, mobil aidat ödeme uygunluk durumu, sisteme girilen kişisel bilgilerin doğruluğu, eklenen fotoğrafın uygunluğu ve herhangi bir siyasi partiye üye olmaya uygunluk durumları açısından kontrolden geçiriliyor.

Bu kapsamda, bugüne kadar 84 bin 257 kişi CHP'ye online üyelik başvurusunda bulundu. Bunlardan, 37 bin 334 kişinin "asıl u¨ye" olarak parti kütüğüne kaydı yapıldı.

Üyelik işlemleri devam eden veya eksik belge veren toplam 46 bin 923 kişinin ise kayıt işleri sürüyor.