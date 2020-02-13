: CHP'de CNN Türk boykotunu delen Ümit Kocasakal ve İrem Çiçek disipline sevk edildi

13.02.2020 16:44 | Son Güncelleme: 13.02.2020 17:00

CHP, CNN Türk'e karşı aldığı boykot kararına uymayan partilileri ihraç etme yoluna gidiyor. CNN Türk yayınlarına katılan Ümit Kocasakalve İrem Çiçek ihraç istemi talebiyle disipline sevk edildi.

ÜMİT KOCASAKAL BOYKOTU DELDİ

Daha önce Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıklayan ancak yeterli imzayı toplayamayan CHP'li Ümit Kocasakal, partisinin aldığı CNN Türk'ü boykot kararına uymadı. Kocasakal, Başak Şengül'ün programına katılarak boykotu delmişti.

İREM ÇİÇEK DE BOYKOT KARARINA UYMADI

Boykotu delen bir diğer isim de İrem Çiçek oldu. Çiçek, önceki akşam Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katıldı. İrem Çiçek, boykotu delme kararını Twitter'dan şu sözlerle duyurdu "CHP'de bir görevim yok. Avukatlık mesleğime devam ediyorum. Boykottan haberim var. Daha önce olduğu gibi doğru bildiğimizi her mecrada anlatmaya devam."

DİSİPLİNE SEVK EDİLDİLER

Ümit Kocasakal ve İrem Çiçek, partilerinin aldığı CNN Türk'ü boykot kararına uymadıkları için istemiyle disipline sevk edildi.

A HABER'E ÇIKAN İSİM DE DİSİPLİNDE

2019 ekim ayının sonlarına doğru Sabah'a konuşan ve geçtiğimiz günlerde A Haber'e çıkan Mehmet Sevigen de aynı taleple disipline sevk edilen bir diğer isim oldu.

NE OLMUŞTU?

3 Şubat'ta yapılan CHP MYK'sında alınan kararı Tuncay Özkan açıklamıştı. Özkan, CNN Türk'ün "Partiye ve partililere tuzak kurma, kötü gösterme ve gerçekleri çarpıtma gayretleri nedeniyle kanalın yayın ve programlarına katılınmaması kararı alındı. Yöneticisinden üyesine hiçbir partilimiz CNN Türk kanalına çıkmayacak, yayınlarına katılmayacak ve tuzaklarını boşa çıkartacaktır. Bu kanalın zararlarından korunmak için yurttaşlarımıza CNN Türk yayınlarını izlememelerini, çocuklarına izletmemelerini tavsiye ediyoruz." sözleriyle açıklamıştı.

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