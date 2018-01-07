CHP Çanakkale İl Kongresi

CHP Çanakkale İl Başkanlığına İsmet Güneşhan seçildi.



CHP Çanakkale İl Başkanlığı Olağan Kongresi, Prof. Dr. Türkan Saylan Belediye Sosyal Tesislerinde yapıldı.



Divan başkanlığını CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in yaptığı kongrede, İsmet Güneşhan başkanlığında hazırlanan tek listeyle seçile gidildi.



Kongrede, kullanılan 445 oyun geçerli 432'sini alan Güneşhan, il başkanlığına seçildi.



Güneşhan başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda, Habib Cihan, Deniz Karaduman, Özgür Erkan, Halil Aksoy, Celalettin Onur Aynur, Özge Cüce, Murat Pehlivan, Doğan Ateş, Levent Gürbüz, Cahit Çelik, Ramazan Gül, Serhat Kuru, İsmail Çalışkan, Hülya Barut, Gülay Güney, Burcu Özgen Demir, Elif Çil, Nazmiye Gök, Neşe Kaya ve Özgür Şimşek yer aldı.



Kongreye CHP Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Serdar Soydan, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ile ilçe belediye başkanları ve geçmiş dönem milletvekilleri de katıldı.