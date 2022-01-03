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CHP, belediye başkanları Tanju Özcan ve Alim Karaca'ya uyarı cezası verdi

Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - Haberler | Politika

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, başörtülü kadın hakkında yakışıksız sözler sarf eden Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve bir vatandaşla küfürlü konuşma yapan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya uyarı cezası verdi.

Chp'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Özcan ve Karaca hakkındaki karar çıktı.

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, başörtülü bir kadına yönelik ifadeleri nedeniyle uyarı cezası istemiyle, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da bir vatandaş ile yaptığı küfürlü telefon konuşması nedeniyle yine uyarı cezası istemiyle YDK'ya sevk edildi.

Geçtiğimiz saatlerde bir araya gelen CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya uyarı cezası verdi.

Önceki kurul toplantısının ardından soruları yanıtlayan Özcan, "Sosyal medya programında bana yakışmayan bir gaf yaptım. Hakkımda linç kampanyası başlatıldı. Burada üzüldüğüm MYK'mız sanal linç kampanyasının etkisiyle beni disipline sevk etti. Yoksa ben o gaftan dolayı bugün burada olmadığımı biliyorum. Çizgimde herhangi bir değişiklik olmayacağını paylaştım. Ben Atatürk milliyetçisiyim, Türk milliyetçisiyim. Bu ülkenin bekasıyla ilgili gördüğüm tehlikeleri bundan sonra da kamuoyuyla paylaşmaktan geri adım atmayacağımı tekrarlamış oldum." ifadelerini kullanmıştı.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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