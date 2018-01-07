CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı Oldu

CHP Balıkesir İl Teşkilatı, 36. Olağan Kongresini gerçekleştirdi. İki adayın yarıştığı kongrede Serkan Sarı başkanlığa seçildi.



CHP Balıkesir İl Teşkilatında değişim yaşandı. Bugün gerçekleşen kongrede 637 delegeden 617'si oy kullandı. İki aday ile gidilen kongrede Serkan Sarı 330 oy alarak seçimi kazanırken, mevcut başkan Ender Biçki ise 287 oyda kaldı. Kongrede 330 oy alarak seçimi kazanan Serkan Sarı, birliktelik vurgusu yaparak, "Bu bir görev devriydi ve kazananı kaybedeni olmayan bir yarıştı. Bugün CHP'yi iktidara taşımak için bu sorumluluğun bilinciyle yola çıktık. Çalışmalarımıza başladık ve artık çalışmalarımızı daha da hızlandıracağız. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ni alarak sosyal demokrasinin benimsendiği bir şehir için var gücümüzle çalışacağız" dedi.



Serkan Sarı'nın yönetim listesinde şu isimler yer aldı:



"Besim Kemal Akalın, Serpil Akgül, Gökhan Aşkan, Hürmüz Aşkan, Melih Bağcı, Özgür Başaran, Kenan Bila, Cengiz Çekdemir, Tümdeniz Çelebi, Tuna Demir, Ülker Demir, Gökhan Donat, Meryem Dursun, Hasan Ertem, Uğur Fiskeci, Hasan Gömeç, Servet Güzel, Esen İnanöz, Melda Kar, Necip Koçak, Halil İbrahim Özdemir, Ersin Özden, Burç Özoğuz, Ali Tiritoğlu, Nuray Topan, Şerif Topuz, Emrah Türk, Anıl Dergah Uysal, Mehmet Yağcıoğlu, Filiz Yavuz, Bengi Yıldırım, Yurt Yıldırım" - BALIKESİR