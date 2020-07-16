CHP Ankara heyetinden Polatlı'ya ziyaret
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

CHP Ankara heyetinden Polatlı'ya ziyaret

CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ve beraberindeki heyet, Polatlı ilçesinde bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu.

CHP Ankara heyetinden Polatlı'ya ziyaret
16.07.2020 17:37 | Son Güncelleme: 16.07.2020 18:18

CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ve beraberindeki heyet, Polatlı ilçesinde bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu.

CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, İl Başkan Yardımcıları Aysun Palalı Köktaş, Veli Şahin, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları, CHP Polatlı İlçe Başkanı Bilal Haşim Avcı ve beraberindekiler, oluşan Polatlı Ticaret Borsasını ziyaret etti. Borsa Başkanı Yahya Toplu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, ilçelerinin güncel sorunları hakkında bilgi verdi.

CHP heyeti daha sonra Polatlı Ziraat Odasını ziyaret etti. Ziraat Odası Başkanı Zekai Köseoğlu, çiftçinin son yıllarda çok büyük sıkıntıları olduğunu belirtti. Yeni korona virüs salgını ile çiftçinin yaşadığı yeni sorunları da anlatan Köseoğlu, yerelde kendi imkanları ile yeni çözümler üzerinde çalıştıklarını, çözüm odaklı projeler geliştirdiklerini söyledi.

CHP heyeti daha sonra Polatlı ilçe merkezindeki esnafları ziyaret ederek sorunlarını dinledi, parti olarak bu sorunların çözümlerine yönelik çözümlerini aktardılar.

CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, Polatlı ilçesindeki üreticilerin, çiftçilerin, esnafın durumlarını yerinde görmek, sorunlarını birinci ağızdan dinlemek ve çözümleri kendilerine anlatmak için bu ziyaretleri gerçekleştirdiklerini belirtti. İl Başkanı Akıllı, "Polatlı öznelinde paylaştığımız bu sorunlar aslında tüm ilimizi, bölgemizi doğrudan ilgilendirmektedir, etkilemektedir. Polatlılı çiftçilerimizin sorunlarını çözmeye yönelik atılacak her adımın, geliştirilecek her çözümün ilimizi, hatta İç Anadolu Bölgemizi kalkındıracağı bir gerçektir. Yetkiyi ellerinde bulunduran sorumluların bu bilinçle kapsayıcı ve sürekliliği olan çalışmalar yapmaları gerekmektedir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Köpeğin getirdiği insan kafatası polisi alarma geçirdi 3. Sayfa
Köpeğin getirdiği insan kafatası polisi alarma geçirdi
Eski sevgilisini hapisten mektupla taciz eden sanığın savunması akıllara durgunluk verdi: Taciz dokunarak olmuyor mu? 3. Sayfa
Eski sevgilisini hapisten mektupla taciz eden sanığın savunması akıllara durgunluk verdi: Taciz dokunarak...
Çete üyeleri, minibüse bindirdikleri kişiyi tekme tokat dövdükleri anları sosyal medyada paylaştı 3. Sayfa
Çete üyeleri, minibüse bindirdikleri kişiyi tekme tokat dövdükleri anları sosyal medyada paylaştı
Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim 3. Sayfa
Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim
Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir Spor
Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar...
Eski kocasının yeni eşine saldırdı! Sokak ortasında saç saça baş başa kavga 3. Sayfa
Eski kocasının yeni eşine saldırdı! Sokak ortasında saç saça baş başa kavga
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
Azerbaycan-Ermenistan gerilimi had safhada: Saldırılarda 1 asker daha şehit oldu
Azerbaycan-Ermenistan gerilimi had safhada: Saldırılarda 1 asker daha şehit oldu
Arkadaşının yanında 5 dakikalığına maskesini çıkaran adam, koronavirüse yakalandı
Arkadaşının yanında 5 dakikalığına maskesini çıkaran adam, koronavirüse yakalandı
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı
Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı
Hesap almayan iş yerini kurşunlayıp molotof atınca böyle vuruldu
Hesap almayan iş yerini kurşunlayıp molotof atınca böyle vuruldu
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı
Ünlü sipariş sitesi Pathao'nun kurucusu Fahim Saleh elektrikli testereyle öldürüldü
Ünlü sipariş sitesi Pathao'nun kurucusu Fahim Saleh elektrikli testereyle öldürüldü
10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler
10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler
Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı
Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı
Aralarındaki buzlar eriyor mu? Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği
Aralarındaki buzlar eriyor mu? Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor
21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor
Bakan Soylu, 15 Temmuz şehitlerinin adlarını okurken gözyaşlarına hakim olamadı
Bakan Soylu, 15 Temmuz şehitlerinin adlarını okurken gözyaşlarına hakim olamadı
Korkunç kazada sürücü, hurdaya dönen otomobilden hafif yaralı çıkarıldı
Korkunç kazada sürücü, hurdaya dönen otomobilden hafif yaralı çıkarıldı
Kafasına bıçak saplanmış yaralının gösterdiği sakin tavırlar görenleri şaşırttı
Kafasına bıçak saplanmış yaralının gösterdiği sakin tavırlar görenleri şaşırttı
Rus hükümeti destekli hacker grubunun koronavirüs aşı çalışmalarına saldırdığı iddia edildi
Rus hükümeti destekli hacker grubunun koronavirüs aşı çalışmalarına saldırdığı iddia edildi
Uçaklarda gizli denetçi dönemi! Kurallara uymayan yolculara ceza yazılacak
Uçaklarda gizli denetçi dönemi! Kurallara uymayan yolculara ceza yazılacak
Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada
Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada
Diyarbakır ve Adıyaman'da serinlemek için sulama kanalına giren 4 genç boğuldu
Diyarbakır ve Adıyaman'da serinlemek için sulama kanalına giren 4 genç boğuldu
Coşkun Sabah'ın, 'Okuluna para yetişmiyor' dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'la ilgili karar 2 hafta sonra verilecek
Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'la ilgili karar 2 hafta sonra verilecek
Van'da şehit olan 7 emniyet mensubundan Semih Güzelay, 2007 yılında tekvandoda Avrupa şampiyonu olmuş
Van'da şehit olan 7 emniyet mensubundan Semih Güzelay, 2007 yılında tekvandoda Avrupa şampiyonu olmuş
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Ömer Çelik Özgür Özel Hüseyin Filiz Erol Katırcıoğlu
Magazin Ezgi Mola Ece Erken Acun Ilıcalı Defne Samyeli
Spor Okan Buruk Tamer Tuna Fatih Terim Ünal Karaman Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kız Şehit Darbe Ayasofya
Şu an buradasınız: CHP Ankara heyetinden Polatlı'ya ziyaret - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.7.2020 18:25:00. #1.15#
title