CHP Amasya'da Reşat Karagöz Yeniden Başkan Seçildi

CHP Amasya İl Başkanlığı'nın iki adayın yarıştığı 36. olağan kongresinde kazanan mevcut başkan Reşat Karagöz oldu.



Divan başkanlığını CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse'nin yaptığı kongrede Reşat Karagöz 154 oy, rakibi Nusret Öner ise 74 oy aldı. CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer'in de bulunduğu kongreye katılan partililere teşekkür eden Karagöz, "Önümüzdeki bu zor süreci düşünürsek daha fazla çalışmalı, mücadelemizi daha da artırmalıyız. Geçtiğimiz yılda edindiğimiz tecrübeyle gelecekteki hayatı öneme sahip olan yerel ve genel seçimler için sizlerin de desteğiyle partimizi iktidara taşıyarak ülkemize ve Amasya'mıza derin bir nefes aldıracağız" dedi. - AMASYA