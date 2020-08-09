CHP 14. Kadın Kolları Olağan Kurultayı başladı
CHP 14. Kadın Kolları Olağan Kurultayı Kurultaya katılanlar CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse'nin konuşması Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması Parti meclisi üyesi Gökçe Gökçen'in konuşması Gündemin oylanması ANKARA - CHP 14. Kadın Kolları Olağan Kurultayı başladı.
09.08.2020 12:07 | Son Güncelleme: 09.08.2020 13:09
CHP 14. Kadın Kolları Olağan Kurultayı
Kurultaya katılanlar
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse'nin konuşması
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması
Parti meclisi üyesi Gökçe Gökçen'in konuşması
Gündemin oylanması ANKARA - CHP 14. Kadın Kolları Olağan Kurultayı başladı.
Kaynak: AA