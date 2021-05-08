Chloe Loughnan'ın yeni sevgilisi bakın kim çıktı?
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Chloe Loughnan'ın yeni sevgilisi bakın kim çıktı?

Chloe Loughnan'ın yeni sevgilisi bakın kim çıktı?
Snob Magazin - Haberler | Magazin

2019 yılında ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'tan boşanan model Chloe Loughnan, geçtiğimiz haftalarda yeni bir aşka yelken açmıştı. Chloe Loughnan'ın yeni sevgilisi ünlü futbolcu çıktı. İşte detaylar...

Takvim'in haberine göre; Şarkıcı Serdar Ortaç'la 5 yıllık evliliğini 2019'da bitiren Chloe Loughnan, uzun bir süre sonra aşk hayatındaki sessizliğini bozmuştu. 28 yaşındaki İrlandalı güzel, geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaşarak gündem oldu.

Chloe Loughnan'ın kalbini kaptırdığı ismin Andy O'Connell olduğu ortaya çıktı.

28 yaşındaki İrlandalı, ülkesindeki Avondale United isimli futbol takımında top koşturuyor.

EVLENİRSE NAFAKA ALAMAYACAK"

Serdar Ortaç, 2019 yılında 5 yıllık eşi Chloe Loughnan'dan boşandıktan sonra 1 milyon TL değerindeki tazminatı her ay taksit taksit nafaka olarak ödüyordu. Eski eşi Serdar Ortaç'tan her ay belli miktarda nafaka alan Chloe, yeni sevgilisiyle evlendiği takdirde bu nafakadan mahrum kalacak.

Kaynak: Snob Magazin

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