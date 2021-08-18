Chivalry 2, iki ayda 1 milyon adet satış yaptı!
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Chivalry 2, iki ayda 1 milyon adet satış yaptı!

Chivalry 2, iki ayda 1 milyon adet satış yaptı!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Torn Banner Studios tarafından geliştirilen ve Tripwire Interactive tarafından yayınlanan Chivalry 2, iki ay içerisinde 1 milyon adet satış yaptığını açıkladı.

Kanadalı video oyun geliştiricisi Tom Banner tarafından tasarlanan Chivalry 2, Haziran ayının başından bu yana 1 milyon adet satış gerçekleştirdi. Bu başarı Chivalry 2'yi, stüdyonun şimdiye kadarki en kısa sürede, en çok satış yapan oyunu olmasını sağladı.

Chivalry 2, ortaçağ silahlarıyla, savaşlara ve kuşatmalara odaklanan çok oyunculu bir savaş oyunudur. Oyun, 8 Haziran'da PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One ve PC için çıkış yapmıştı.

Chivalry II ayrıca Cross-play destekliyor. Bu sayede konsolda ve PC de beraber oynayabiliyorsunuz. Chivalry II, ilk ücretsiz güncellemesi olan House Galencourt'u geçen hafta aldı ve yeni haritalarda 3 vs 3 modu gibi birçok yeniliği oyuncularla buluşturdu.

Torn Banner Studios Başkanı Steve Piggott ise satış rakamları ile ilgili şunları söyledi:

"Haziran ayında piyasaya sürülmesine rağmen, beş platformda bir milyondan fazla insan Chivalry 2'yi oynadı ve bu da bize oyunun ne kadar daha fazla büyüme potansiyeli olduğunu gösteriyor. Chivalry 2'nin eşsiz kanlı, destansı ortaçağ savaş deneyimini bu kadar çok kişiye getirdiğimiz için çok mutluyuz ve oyunu çok daha fazla genişletmek için şimdiden çok sıkı çalışıyoruz."

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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