Chiliz Coin yorum: Chiliz (CHZ), hayran tokenlerinin daha iyi performans göstermesiyle Mart ayında % 1.600 kazanç elde etti (19 Mart)

Blockchain tabanlı spor platformu Chiliz (CHZ), altcoin dünyasının bir sektöründe Bitcoin ( BTC ) ve Ether'i ( ETH ) utandıran bir patlamaya liderlik ediyor. Geçtiğimiz iki buçuk haftadaki büyüleyici performans, Şubat ayında veya daha önce satın alanlara ciddi getiriler getiriyor. İşte CHZ coin yorumları...

CHZ, % 1.600'ü aşan aydan bugüne kazançların ardından 17 Mart'ta konsolide oluyor.

Chiliz 2 haftada% 1,650 arttı

Altcoin'ler, Bitcoin'in kendisi tüm zamanların en yüksek seviyelerine yaklaşırken, altcoin'ler sıkıca yeniden gündemdeyken, önümüzdeki ayların başka hiçbir şeye benzemeyen bir "altseason" üreteceği beklentisi artıyor.

Ancak bu ay, bir grup token, geri kalanını çok geride bırakan kazançlar yaratmaya başladı. Chiliz ve belirli takımlara bağlı olanlar da dahil olmak üzere spor jetonları, son haftalarda dramatik bir servet dönüşü gördü. Chiliz, Barcelona FC ve Paris Saint-Germain gibi büyük futbol kulüpleri de dahil olmak üzere çok sayıda taraftar tokeninin temelini oluşturan altyapıyı oluşturuyor.

Yalnızca geçen hafta, Mart ayının başından bu yana% 425 artmış olan fan token Team Heretics (TH) liderliğindeki birçoğu% 100 geri dönüş gördü.

Chiliz kendisi için çeldi önemli kazanımlar o $ 0.86 tüm zamanların en yüksek yükseldi hemen önce, 12 Mart tarihinde CHZ için bir boğa görünüm algılamaya başlayan ™ Cointelegraph en VORTECS ile. Perçinleyici, OKEx borsasının token ve diğerleri için marj ticaretini etkinleştireceği haberiydi.

CEO Alexandre Dreyfus'a göre Chiliz blok zinciri 14 Mart'ta 400.000 aktif cüzdanı vurdu .

NFT bomlu şamandıralar fan jetonları

Spor jetonunun başarısı, kripto para dünyasını kasıp kavuran yeni bir çılgınlıkla birlikte gelir - değişmeyen jetonlar (NFT'ler).

Yeni ortaya çıkan ekosistem, geçen hafta bir jpeg görüntüsü olan bir NFT'nin 69 milyon dolara satılmasıyla pekiştirilen sermaye yatırımıyla hayran kalmaya devam ediyor .

Özellikle sadık Bitcoin savunucuları için eleştiri, yetersiz tedarik olmaktan uzaktır ve muhalifler NFT çılgınlığını 2017'nin ICO'larına ve geçen yılki DeFi patlamasına benzetmektedir.

Bitcoin ödeme şirketi Bitrefill'in eski CCO'su John Carvalho Çarşamba günü özetledi : "NFT sanatını açıklamak çok zor çünkü mantıklı değil ."

CHİLİZ (CHZ) COİN NEDİR?

Chiliz, espor ve oyun kitle fonlaması için en büyük blok zincirlerinden biridir. Resmi olarak 2019'da piyasaya sürülen Chiliz ve Socios.com platformu fikri ilk olarak 2016'da tasarlandı. Chiliz, hayranlarının en sevdikleri spor takımlarını blockchain tabanlı etkileşimler yoluyla desteklemelerini sağlamak için tasarlanmış bir jetondur .

Socios.com platformu ayrıca, taraftarların destekledikleri takımlar için jetonize edilmiş oylama hakları satın almalarına izin vermeyi amaçlamaktadır. Futbol kulübü Juventus, Socios.com web sitesi aracılığıyla bir takım jetonu başlatan ilk kişi oldu. O zamandan beri, yüzden fazla farklı ekip platforma katıldı. Chilliz, futbol, ??basketbol ve e-spor takımları da dahil olmak üzere çok çeşitli spor dallarından rakiplerin ilgisini çekti.

Chiliz'in Kurucuları Kimlerdir?

Alexandre Dreyfus , hem Chiliz hem de Socios.com'un kurucusu ve CEO'sudur. Profesyonel portföyünde çok sayıda CEO pozisyonu bulunmaktadır. Dreyfus ayrıca, Avrupa çapında kullanılan bir şehir tur rehberi platformu olan Webcity'yi kurdu. İlk Fransız çevrimiçi poker platformu olan Winamax'ın yaratılmasında kurucu bir rol oynadı. Alexandre Dreyfus, 1995 yılında Liseli Jean Perrin'den mezun oldu.

Emma Diskin , Chiliz'de baş işletme görevlisidir. 2018'den beri şirkette ve iletişim direktörü pozisyonuyla başlayarak bir üst sıraya yükseldi. Profesyonel kariyeri, 1999 yılında Freud Communications'da hesap yöneticisi olarak başladı. O zamandan beri, Chiliz ve Socios.com'a katılmadan önce Daily Mail ve ITV gibi markaların çalışanıdır.

Max Rabinovitch , Chilliz ve Socios.com'un baş strateji sorumlusu. 2008 yılında Colorado Boulder Üniversitesi'nden güzel sanatlar ve psikoloji bölümlerinden mezun oldu. Rabinovitch'in mesleki deneyimi 2010 yılında Intersog'un baş metin yazarı olarak başladı. Bir yıl sonra ComboApp Inc.'in yaratıcı direktörü oldu. 2014'ten beri Rabinovitch ayrılmaz bir parçası oldu Chiliz ekibinin bir parçası.

Chiliz'i Benzersiz Yapan Nedir?

Chiliz ve Socios.com, blockchain teknolojisi ile spor dünyası arasında bir köprü kuran ilk platformlar olduğunu iddia ediyor. Chiliz, blockchain tabanlı belirteçler yayınlayarak, hayranların dünyanın her yerinden katılırken yatırımlarını güvende tutmalarını ve korumalarını sağlar.

Chiliz ve Socios.com, sporseverlerin tuttukları takımların yönetimine katılmalarına izin veriyor. Kullanıcılar, taraftar jetonları satın alarak oy haklarını güvence altına alır ve Socios.com'da ekipler tarafından açıklanan oylara katılır. Bu, Chiliz blok zinciri tarafından sunulan ademi merkeziyet özelliklerini daha da artırır.

CHİLİZ (CHZ) COİN GRAFİK