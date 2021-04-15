Chiliz (CHZ) Coin Yorum: CHZ Coin Yükselişe Geçti! Chiliz (CHZ) Coin Yükselir mi?
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Chiliz (CHZ) Coin Yorum: CHZ Coin Yükselişe Geçti! Chiliz (CHZ) Coin Yükselir mi?

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Chiliz (CHZ) Coin Yorum: CHZ Coin Yükselişe Geçti! Chiliz (CHZ) Coin Yükselir mi?

Chiliz (CHZ) Coin Yorum: Chiliz fiyatı, onu neredeyse iki katına çıkarabilecek muazzam bir yükseliş fırsatı ortaya koyuyor. Bununla birlikte, kritik bir seviyeden kesin bir kırılma, CHZ boğalarının bu fırsatı yakalayıp değerlendirmeyeceğine karar verecektir.

Chiliz (CHZ) COİN YORUM

  • Chiliz fiyatı, yakında bir kırılmaya işaret eden bir yükseliş bayrağında konsolide oluyor.
  • Bayrağın üzerinde belirleyici bir kapanış,% 95'lik bir artışla 1 dolara işaret ediyor.
  • CHZ uzun bir süre için 0,39 doların altına düşerse düşüş senaryosu gelişebilir.

İnanılmaz kazançların eşiğinde Chiliz fiyatı

Chiliz fiyatı şu anda boğa bayrağı olarak bilinen yükseliş eğiliminde 0,5 doların üzerinde işlem görüyor . Böyle bir teknik oluşum, bayrak direği olarak adlandırılan, CHZ'nin piyasa değerinde bir başlangıç ??patlamasına sahip

Bayrağın 0,523 Dolarlık üst sınırının üzerinde belirleyici bir kapanış, % 94'lük bir boğa rallisinin başlangıcına işaret edecek. 1.01 $ 'lık Chiliz fiyat hedefi, bayrak direğinin yüksekliğini kırılma noktasına ekleyerek elde edilir.

Satıcılar yükseliş dönemini kısıtlayamazsa, CHZ fiyatı 1,61 $ 'dan% 127,2 Fibonacci uzantısına kadar uzanabilir. Bu hareketi, varlığın genellikle bayrak olarak bilinen aşağı doğru eğimli bir kanal oluşturduğu bir sakinlik izler.

IntoTheBlock'un In/ Out of the Money Around Price (IOMAP) modelinde tasvir edildiği gibi, sualtı yatırımcıları boğalara karşı istiflendiği için yükseliş bir çakal yürüyüşü olmayacak.

0,49 ila 0,53 ABD Doları aralığında 946 milyon CHZ jetonu satın alan yaklaşık 12.400 adres "Para Kalmadı" dır. Bu nedenle, herhangi bir kısa vadeli satın alma baskısı, eşitliği bozmak isteyebilecek yatırımcılar tarafından ters yönde eşit güçle karşılaşacaktır.

Bu nedenle, bu seviyelerden herhangi birinin reddedilmesi, Chiliz fiyatının nispeten küçük destek bölgelerine doğru düşmesine neden olacaktır.

Satıcılar, bayrak oluşumunun altında bir hareketi temsil edeceğinden, satıcılar Chiliz fiyatını 0.39 $ seviyesinin altına çekerse düşüş eğilimi patlayacak.

Bu durumda, CHZ başlangıçta% 13 düşerek ilk savunma hattı olan 0,345 $ 'a düşebilir. Bunu ihlal etmek, kripto para birimini 0,24 $ 'dan % 61,8 Fibonacci uzantısına gönderecektir .

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Ramazan Eles
Gündem Editörü
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