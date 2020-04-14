Chernobyl dizisi için kostüm diken şirketten Covid-19'la mücadele eden sağlık çalışanlarına destek
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Koronavirüs, Avrupa, Dünya

Chernobyl dizisi için kostüm diken şirketten Covid-19'la mücadele eden sağlık çalışanlarına destek

Avrupa'da Covid-19 salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarının koruyucu kıyafet eksiğini gidermek için moda tasarımcıları ve atölyeleri de devereye girdi.

14.04.2020 14:56 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:56
Chernobyl dizisi için kostüm diken şirketten Covid-19'la mücadele eden sağlık çalışanlarına destek

Avrupa'da Covid-19 salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarının koruyucu kıyafet eksiğini gidermek için moda tasarımcıları ve atölyeleri de devereye girdi.

Madrid'de yaşayan Javier Toledo da kostüm tecrübesini sağlık çalışanlarının hizmetine sunanlardan. Toledo'nun şirketi The Crown, The Young Pope ve Vikings gibi yapımlar için tasarladığı kostümlerle tanınıyor. Teledo, salgınla birlikte Peris Costumes adlı şirketini, sağlık çalışanları için koruyucu ekipman üretmek için yeniden organize etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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