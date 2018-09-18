Chemnitz Protestoları: Eleştiri Yağmuru Altındaki İç İstihbarat Servisi Başkanı Görevden Alındı

Almanya'da İç İstihbarat Servisi Başkanı Hans-Georg Maassen görevden alındı.

Hans-Georg Maassen, Ağustos ayında ülkenin doğusundaki Chemnitz kentinde başgösteren göçmen karşıtı protestolarla ilgili sarf ettiği sözler nedeniyle yoğun eleştiri altındaydı.

İstifa çağrıları Maassen'in ay başında bir gazeteye verdiği röportaj sonrası başlamıştı.

Maassen, röportaj sırasında aşırı sağın ırkçı saldırısına kanıt teşkil ettiği düşünülen bir videonun gerçekliğini sorgulamıştı.

Başbakan Angela Merkel ise bu görüntülerin açık bir şekilde hoşgörülemeyecek nefreti ortaya koyduğunu söylemişti.

Hans-Georg Maassen, Merkel'in göçmen politikalarına karşıtlığıyla bilinen İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in yardımcısı olarak görev yapacak.

Gözaltındaki Iraklı serbest

Chemnitz protestolarının başlamasına neden olan Alman vatandaşı Daniel Hilli'nin ölümüyle ilgili detaylar netlik kazanmadı.

Daniel Hilli, 26 Ağustos'ta karıştığı bir sokak kavgası sonrası hayatını kaybetmişti.

Bu ölümden göçmenleri sorumlu tutan aşırı sağcılar sokaklara inmiş, takip eden günlerde göçmenlere karşı saldırılar meydana gelmişti.

Maassen, göçmenlere karşı cadıavı başlatıldığına dair büronun elinde güvenilir bir kanıt olmadığını söylemişti.

Yabancı karşıtı sloganların susmadığı şiddetli gösterilerde sol ve sağ gruplar karşı karşıya gelmiş, yaralananlar olmuştu.

Olayla ilgili biri Iraklı biri Suriyeli olmak üzere iki kişi gözaltına alınmıştı.

Iraklı Y.A. Salı günü serbest bırakılırken, üçüncü bir şüpheli ise halen aranıyor.