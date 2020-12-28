Chelsea - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda? Chelsea - Aston Villa maçı kaç kaç?

28 Aralık'ta oynanacak olan, Chelsea - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda? Chelsea - Aston Villa maçı kaç kaç? Canlı İzle! İşte detaylar

Chelsea - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Chelsea ve Aston Villa 28.12.2020 Pazartesi günü İngiltere Premier Lig karşılaşmasına çıkıyor. Maçı Idman TV canlı yayınlıyor.

Chelsea Farklı Kaybetti

Everton ve Wolves karşısında yaşanan şok mağlubiyetlerin ardından West Ham'ı 3-0 mağlup ederek toparlanmayı başaran ve zirve yarışında geri düşmesine rağmen mücadeleye devam eden Chelsea, vites yükseltti denilirken, bir darbe de Arsenal'dan yedi. İngiltere Premier Ligi'nin 15. Haftasında Emirates'e konuk olan Frank Lampard ve öğrencileri, hücum organizasyonlarından oldukça yetersiz bir maça imza atarken, kalesinde gelen ilk 3 şutta 3 gol yedi ve 3-1 mağlup oldu. Hafta içi fikstürüyle birlikte Chelsea, etkili performans grafiğini kaybetti. Chelsea takımında Ziyech sakat.

Aston Villa Dolu Dizgin

İngiltere Premier Ligi'ne fırtına gibi bir giriş yapan ve ilk 4 haftayı 4 galibiyetle tamamlayan Aston Villa, sonraki 5 haftalık süreçten sadece 3 puan çıkararak düşüşe geçse de, hücum futbolundan vazgeçmeyen Dean Smith ve ekibi, tekrar üst üste galibiyetleriyle Premier Ligi'nin en dikkat çeken takımlarından biri olmayı başardı. Son 4 haftayı 3 galibiyet, 1 beraberlikle tamamlayan Aston Villa, son olarak evinde 10 kişi kalmasına rağmen Crystal Palace'ı 3-0 mağlup etti. Aston Villa cephesinde ise Trezeguet ve Wesley'in sakatlığı bulunuyor.

Chelsea Aston Villa Hangi Tarihte?

Chelsea Aston Villa Futbol karşılaşması tarihi 28.12.2020

Chelsea Aston Villa Hangi Kanalda?

Chelsea - Aston Villa maçını Idman TV canlı olarak yayınlayacak

Chelsea Aston Villa Maçı Hangi Gün?

Chelsea - Aston Villa maçı Pazartesi günü oynanacak

Chelsea Aston Villa Saat Kaçta?

Chelsea - Aston Villa Maçın başlama saati 20:30