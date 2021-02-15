Charlotte Hornets - SA Spurs maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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Charlotte Hornets - SA Spurs maçı hangi kanalda, saat kaçta?

15.02.2021 00:54 | Son Güncelleme: 15.02.2021 00:58
Charlotte Hornets - SA Spurs maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün Charlotte Hornets - SA Spurs maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Charlotte Hornets - SA Spurs maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'debüyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Charlotte Hornets - SA Spurs maçı gerçekleşecek. Peki, Charlotte Hornets - SA Spurs maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

CHARLOTTE HORNETS - SA SPURS MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, Charlotte Hornets - SA Spurs maçı Charlotte'da Spectrum Center'da oynanacak. Charlotte Hornets - SA Spurs maçı, Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.

CHARLOTTE HORNETS - SA SPURS MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

NBA heyecanında 15 Şubat Pazartesi günü oynanacak Charlotte Hornets - SA Spurs maçı, Türkiye saatiyle 03.00'da başlayacak.

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