Charlotte Hornets - Philadelphia 76ers maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün Charlotte Hornets - Philadelphia 76ers maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Charlotte Hornets - Philadelphia 76ers maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'debüyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Charlotte Hornets - Philadelphia 76ers maçı gerçekleşecek. Peki, Charlotte Hornets - Philadelphia 76ers maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

CHARLOTTE HORNETS - PHİLADELPHİA 74ERS MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, Charlotte Hornets - Philadelphia 76ers maçı, Charlotte'da Spectrum Center'da oynanacak.Charlotte Hornets - Philadelphia 76ers maçı Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.

CHARLOTTE HORNETS - PHİLADELPHİA 74ERS MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

NBA heyecanında 4 Şubat Perşembe günü oynanacak olan Charlotte Hornets - Philadelphia 76ers maçı , Türkiye saatiyle 03:00'de başlayacak.