Charlie'nin Melekleri'ne Türk Tasarımcı imzası

07.11.2019 11:56 | Son Güncelleme: 07.11.2019 11:56

Melekler İstanbul'da Kanatlandı

Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska ve Elizabeth Banks'in başrollerini paylaştığı yeni Charlie'nin Melekleri'nde ülkemizi de ilgilendiren güzel bir sürpriz var.

Matrix, Avatar, Bulut Atlası gibi ünlü Hollywood filmlerinin Avustralyalı kostüm tasarımcısı Kym Barrett; İstanbul çekimlerinde Tuğba Kuzdere Yorgancıoğlu'nun ürünlerini filmde kullanmak üzere seçti.

Hamburg ve Berlin'de gerçekleşen çekimlerin Türkiye (İstanbul) ayağının yapımcılığını daha önce bir çok yabancı projeye imza atan Diloy Gülün yaptı.

İstanbul'da çekilen görüntülerde Elizabeth Banks'in yakasındaki fular dikkat çekiyor. Fragman ve teaser görüntülerinde de oldukça ön planda olan bu fular; Tuğba Kuzudere Yorgancığlu markası Tukutukum'un yeni koleksiyonundan bir parça…

Ülkemizde tüm dünya ile aynı anda 29 Kasım 2019'da vizyona gireceği duyrulan sinema tarihinin en popüler serilerinden bir tanesi olan film, Türkiyeli sinemaseverler tarafından da heyecanla bekleniyor.

Kaynak: Bültenler