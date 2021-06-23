Charles Bukowski şiirleri - En güzel kısa 5 Charles Bukowski şiiri

Asıl adı Heinrich Karl Bukowski olan Amerikalı yazar ve şair. Yapıtlarında bazen Henry Chinaski ismini de kullanmıştır. Hayatının çoğunu ABD'nin Los Angeles şehrinde geçirmiştir. Eserlerinde genellikle toplum dışı insanları ve depresyonu konu alması ve alkolizme yakın bir hayat tarzını anlatmasıyla ünlüdür. Bunun nedeni olarak kendisinin bu hayatı yaşaması gösterilebilir. İşte Charles Bukowski şiirleri - En güzel kısa 5 Charles Bukowski şiiri

Bukowski'nin yazılarında kendi hayatını yazıp yazmadığı tartışma konusu olmuştur hayranlarının bir kısmı bunları kurguladığını, çoğunluğu ise yaşamadan bu tip kurguları yapmasının mümkün olmayacağını ve o karakterde bir insanın bu hayatı sürmesinin zaten doğal olduğu görüşünü savunmaktadır. İşte en güzel kısa 5 Charles Bukowski şiiri

CHARLES BUKOWSKİ ŞİİRLERİ

En güzel kısa 5 Charles Bukowski şiiri

Etki Ve Tepki

En iyilerimizin sonu genellikle kendi ellerinden olur

sırf uzaklaşmak için,

ve geride kalanlar

birinin onlardan

uzaklaşmayı neden isteyebileceğini

bir türlü tam olarak anlayamazlar.

Mahvolmuş Hayatlar

'aynı kadınla iki kez

evlenerek hayatımı mahvettim'demiş

William Saroyan.

hayatlarımızı mahvedecek bir şeyler

her zaman vardır,

William,

neyin veya kimin

bizi önce

bulduğuna

bakar,

mahvolmaya hep

hazırızdır.

mahvolmuş hayatlar

olağandır

bilgeler için de

ahmaklar için de.

ancak

o mahvolmuş hayat

bizimki olduğunda,

işte o zaman

farkına varırız

intiharların,ayyaşların,hapisane

kuşlarının,uyuşturucu müptelaları

ve benzerlerinin.

varoluşun

menekşeler kadar,

gökkuşağı

kasırga

ve

tamtakır

mutfak

dolabı

kadar

olağan

bir

parçası

olduklarının.

Kitlelerin Dehası

Ortalama insanda

Herhangi bir günde herhangi bir orduya

yetecek kadar ihanet,

nefret, şiddet

ve saçmalık vardır.

VE Cinayet konusunda En Becerikliler

Cinayet Karşıtı vaaz verenlerdir

VE Nefreti En İyi Becerenler

Sevmeyi Vaaz Edenlerdir

VE-SON OLARAK-

SAVAŞI EN İYİ BECERENLER

BARIŞ VAAZI

VERENLERDİR

Tanrıyı Vaaz Edenlerin

Tanrıya İhtiyacı Var

Barış Vaaz Edenlerin

Huzuru Yok

SEVGİYİ VAAZ EDENLER

SEVGİSİZDİR

VAAZ VERENLERDEN SAKININ

Bilmişlerden Sakıının.

DURMADAN

KİTAP

OKUYANLARDAN

Sakının

Yoksulluktan Nefret Edenlerden

Ya da Gurur Duyanlardan Sakının

Övgü Göstermekte Hızlı Davrananlardan SAKININ

Karşılığında ÖVGÜ Beklerler

Sansürlemekte Hızlı Davrananlardan SAKININ

Bilmedikleri Şeylerden

Korkarlar

Sürekli Kalabalıkları Arayanlardan Sakının;

Tek Başlarına

Bir Hiçtirler

Ortalama Erkekten

Ortalama Kadından

Sakının

Sevgilerinden SAKININ

Sevgileri Vasattır, Vasatı

Aranır Dururlar

Ama Nefretleri Dahiyanedir

Nefretleri Seni Beni

Herkesi Öldürebilecek Kadar

Dahiyanedir.

Yalnızlığı İstemezler

Yalnızlığı Anlamazlar

Kendilerinden Farklı

Herşeyi

Yoketmeye

Çalışırlar

Sanat

Yaratamadıklarından

Sanatıı

Anlayamazlar

Yaratma Başarısızlıklarını

Dünyanın Beceriksizliğine

Yorarlar

Kendileri Tam Sevemedikleri İçin

Senin Sevginin

Eksik Olduğuna İNANIR

VE SENDEN

NEFRET EDERLER

Ve Nefretleri

Parlak Bİr Elmas

Bir Bıçak

Bir Dağ

Bir KAPLAN

Bir Baldıranotu Gibi

Mükemmeldir

En Usta Oldukları

SANATTIR

NEFRET!

Evet Evet

Evet Evet

tanrı aşkı yarattığında çoğu insana yaramadı

tanrı köpekleri yarattığında köpeklere yaramadı

tanrı bitkileri yarattığında eh işte idare ederdi

tanrı nefreti yarattığında standart bir hizmete kavuştuk

tanrı beni yarattığında beni yaratmış oldu

tanrı maymunu yarattığında uyuyordu

zürafayı yarattığında sarhoştu

uyuşturucuları yarattığında kafası kıyaktı

ve intiharı yarattığında bunalımdaydı

senin yatakta uzanmış halini yarattığında

ne yaptığını biliyordu

sarhoştu ve kafası kıyaktı

ve sonra dağları ve denizi ve ateşi

aynı anda yarattı

bazı hataları oldu

ama senin yatakta uzanmış halini yarattığında

tüm Kutsal Evren' in üzerine boşaldı.

Bazıları Delirmez

bazıları hiç delirmez

ben, bazen koltuğun arkasında

3-4 gün boyunca yattığım olur

orda bulurlar beni

melaikeymiş derler

sonra gırtlağımdan aşağı

şarap döküp

göğsümü ovarlar

yağ serperler üzerime

sonra kükreyerek kalkarım

atıp tutar, köpürürüm

onlara ve evrene küfreder

bahçeye kadar kovalarım

sonra kendimi çok iyi hisseder

tost ve yumurtanın başına otururum

bir şarkı mırıldanıp

aniden

pembe besili bir balina gibi

sevimli olurum

bazıları hiç delirmez

ne korkunç hayat sürüyorlardır

allah bilir

Kaynak: Antoloji.com - Charles Bukowski şiirleri