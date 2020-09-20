Chappie filmi oyuncuları kim? Chappie konusu nedir?
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Chappie filmi oyuncuları kim? Chappie konusu nedir?

Chappie, sinemaseverlerin salonlarda severek izlediği filmler arasında yer alıyor. Sinemanın ardından TV ekranlarında olan Chappie konusu, oyuncuları gibi ayrıntılar ise izleyiciler tarafından en çok araştırılanlar arasında bulunuyor. Chappie filmi fragmanı da haberimizde.

Chappie filmi oyuncuları kim? Chappie konusu nedir?
20.09.2020 19:18 | Son Güncelleme: 20.09.2020 19:22

Film takipçileri ''Chappie özeti nedir?'' sorusunun yanıtını arıyor. Filmin oyuncu kadrosu ve konusu sinema tutkunları tarafından tam not alırken, televizyonda da izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Chappie filmi hakkında detaylı bilgiyi derledik.

CHAPPİE KONUSU NEDİR?

Yakın bir gelecekte geçen hikâyede, mekanik robotlardan oluşan polis güçleri, devletin baskıcı tutumu ile sistemin yegane kollukkuvveti haline gelmiştir. Ancak, insanlar gitgide usandıkları bu robotlara karşı koymaya hazırlığındadıdrlar. Bu robot polislerden birisi, bir çete tarafından çalınır ve yazılımcı Deon tarafından yeniden programlanır. Deon ilk kez kendi adına düşünen ve hisseden bir robot yapmayı başarır. Chappie adını alan bu robot kısa süre içerisinde düzene ve insanlığa karşı bir tehdit olarak algılanacaktır.

CHAPPİE FİLMİ OYUNCULARI

Sharlto Copley - CHAPPiE

Dev Patel - Deon Wilson

Watkin Tudor Jones - Ninja

Yolandi Visser - Yolandi

Jose Pablo Cantillo - Amerika

Sigourney Weaver - Michelle Bradley

Hugh Jackman - Vincent Moore

Brandon Auret - Hippo

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