Chappie film konusu nedir? Chappie film oyuncuları kimler? Chappie filmi hakkında merak edilen her şey! Aksiyon ve macera dolu Chappie filmi!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Chappie film konusu nedir? Chappie film oyuncuları kimler? Chappie filmi hakkında merak edilen her şey! Aksiyon ve macera dolu Chappie filmi!

Aksiyon ve macera türünde bilim kurgu yapımı olan Chappie hakkında merak edilenleri sizler için kaleme aldık. Chappie film konusu nedir? Chappie film oyuncuları kimler? Chappie filmi hakkında merak edilen her şey! Aksiyon ve macera dolu Chappie filmi!

Chappie film konusu nedir? Chappie film oyuncuları kimler? Chappie filmi hakkında merak edilen her şey! Aksiyon ve macera dolu Chappie filmi!
11.06.2020 16:22 | Son Güncelleme: 11.06.2020 16:26

Chappie filmi son yıllardaki bilim ve kurgu türünde aksiyon ve macera olarak herkes tarafından beğenilerek izlenen bir yapım oldu. Chappie filmi hakkında merak edilenleri sizler için araştırdık ve kaleme aldık. Chappie film oyuncuları kimdir, konusu nedir ve künyesi nedir? Detaylar haberimizde.

CHAPPİE FİLM KONUSU NEDİR?

Yakın bir gelecekte suçun kontrolünü baskıcı mekanize bir polis gücü yapacaktır. Fakat artık, insanlar karşı koymaktadır. Polis droidi Chappie çalınıp yeniden programlanınca, düşünme ve hissetme becerisine sahip ilk robot olur. Chappie'yi insan ırkına ve düzene bir tehdit olarak görmeye başlayan, kudretli ve yıkıcı güçler statükoyu korumak, Chappie'nin türünün son örneği olmasını sağlamak için ellerinden geleni arkalarına koymazlar.

Chappie film konusu nedir? Chappie film oyuncuları kimler? Chappie filmi hakkında merak edilen her şey! Aksiyon ve macera dolu Chappie filmi!
CHAPPİE

CHAPPİE KÜNYESİ NEDİR?

Yönetmen: Neill Blomkamp

Tür: Aksiyon, Bilim Kurgu, Gerilim

Yapım Yılı: 2015 (120 dk)

Vizyon Tarihi: 6 Mart 2015 Cuma

Senaryo: Neill Blomkamp, Terri Tatchell

Yapımcı Firma: Alpha Core, Columbia Pictures

Yapım Ülkesi: ABD, Meksika

Orijinal Dil: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey

CHAPPİE FİLM OYUNCULARI KİMLER?

Hugh Jackman,

Sigourney Weaver

Sharlto Copley

Dev Patel

Miranda Frigon

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti Haber
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
Sigortalı çalışanlar talep etmeleri halinde SGK'dan primlerini geri alabilir Haber
Sigortalı çalışanlar talep etmeleri halinde SGK'dan primlerini geri alabilir
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı Haber
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti Haber
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti
Elizabeth Hurley, 55. yaş günü küvet pozuyla kutladı Haber
Elizabeth Hurley, 55. yaş günü küvet pozuyla kutladı
Gökçek, ismi duyulmamış şirketin Mansur Yavaş için yaptığı anketin sonucunu paylaştı Haber
Gökçek, ismi duyulmamış şirketin Mansur Yavaş için yaptığı anketin sonucunu paylaştı
Çorum'da silahlanan köylüler, arazide olduğu öne sürülen aslanı arıyor
Çorum'da silahlanan köylüler, arazide olduğu öne sürülen aslanı arıyor
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini 'Yapamam' diyerek reddetti
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini "Yapamam" diyerek reddetti
Ünlü TRT spikeri Esra Adıyaman kanser sebebiyle hayatını kaybetti
Ünlü TRT spikeri Esra Adıyaman kanser sebebiyle hayatını kaybetti
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
Çekirgeler sınır kentimizden giriş yaptı! Üç yayla istila altında, ekipler çalışma başlattı
Çekirgeler sınır kentimizden giriş yaptı! Üç yayla istila altında, ekipler çalışma başlattı
Koronavirüs salgınının bitmemesine neden olan 8 hatalı alışkanlık
Koronavirüs salgınının bitmemesine neden olan 8 hatalı alışkanlık
Mersin Valiliği, Cennet-Cehennem obruklarına yapılan asansörü savundu
Mersin Valiliği, Cennet-Cehennem obruklarına yapılan asansörü savundu
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım
Bakan Koca, 1 Haziran sonrası koronavirüs vaka sayılarının arttığı 3 bölgeyi tek tek sıraladı
Bakan Koca, 1 Haziran sonrası koronavirüs vaka sayılarının arttığı 3 bölgeyi tek tek sıraladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan DSÖ'ye 65 yaş eleştirisi: Türkiye'nin başarısını yeni fark ediyorlar
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan DSÖ'ye 65 yaş eleştirisi: Türkiye'nin başarısını yeni fark ediyorlar
Ukraynalı futbolcu Yarmolenko'nun menajeri: Fenerbahçe iddiaları saçmalık
Ukraynalı futbolcu Yarmolenko'nun menajeri: Fenerbahçe iddiaları saçmalık
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs yaş ortalaması yeni vakalarda 36, vefatlarda da 71 oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs yaş ortalaması yeni vakalarda 36, vefatlarda da 71 oldu
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Uyarıya rağmen usulüne uygun maske takmayanlara ceza verilsin
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Uyarıya rağmen usulüne uygun maske takmayanlara ceza verilsin
Eşyalarını camdan fırlatan adam kapıyı açmayınca özel harekat polisi operasyon düzenledi
Eşyalarını camdan fırlatan adam kapıyı açmayınca özel harekat polisi operasyon düzenledi
Türk hacker'lar Yunanistan İçişleri Bakanlığı'nın sitesini hackledi
Türk hacker'lar Yunanistan İçişleri Bakanlığı'nın sitesini hackledi
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda!
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda!
Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak
Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak
Yeni düzenlemeyle aile bireyleri şehirler arası otobüslerde yan yana oturabilecek
Yeni düzenlemeyle aile bireyleri şehirler arası otobüslerde yan yana oturabilecek
Cüneyt Arkın, Münir Özkul'la anısını anlattı: Yıllar önce yaşadığım acıları öğrenince ağlayıp saçlarımı okşadı
Cüneyt Arkın, Münir Özkul'la anısını anlattı: Yıllar önce yaşadığım acıları öğrenince ağlayıp saçlarımı okşadı
Prof. Halaçoğlu'ndan çarpıcı Ayasofya iddiası: Müze olması için hazırlanan kararname ve Atatürk imzası gerçek değil
Prof. Halaçoğlu'ndan çarpıcı Ayasofya iddiası: Müze olması için hazırlanan kararname ve Atatürk imzası gerçek...
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan kıdem tazminatı tepkisi: Ölürüm de kıdemi vermem
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan kıdem tazminatı tepkisi: Ölürüm de kıdemi vermem
Ülkemizde koronadan sonra yeni tehlike! Kene vakaları arttı, kurul acilen toplandı
Ülkemizde koronadan sonra yeni tehlike! Kene vakaları arttı, kurul acilen toplandı
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Mehmet Muş Fuat Oktay Halife Hafter Süleyman Soylu
Magazin Seda Sayan Ajda Pekkan Kenan Doğulu Rafet El Roman
Spor Okan Buruk Lionel Messi Hikmet Karaman Malcolm Thomas Tahir Karapınar
Daha Fazla Bakan Haziran Ak Parti İngiltere
Şu an buradasınız: Chappie film konusu nedir? Chappie film oyuncuları kimler? Chappie filmi hakkında merak edilen her şey! Aksiyon ve macera dolu Chappie filmi! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 16:40:42. #1.14#
title