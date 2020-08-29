Chadwick Boseman hayatını kaybetti: Black Panther ile tanınan oyuncu nasıl bir miras bıraktı?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

Chadwick Boseman hayatını kaybetti: Black Panther ile tanınan oyuncu nasıl bir miras bıraktı?

ABD'li oyuncu ve yapımcı Chadwick Boseman, 43 yaşında kolon kanserinden ötürü hayatını kaybetti.

Chadwick Boseman hayatını kaybetti: Black Panther ile tanınan oyuncu nasıl bir miras bıraktı?
29.08.2020 22:47 | Son Güncelleme: 29.08.2020 23:05

ABD'li oyuncu ve yapımcı Chadwick Boseman, 43 yaşında kolon kanserinden ötürü hayatını kaybetti.

Beyaz perdede efsanevi karakterlere hayat veren Boseman, Black Panther filminde oynadığı başrol ile dünya çapında üne kavuşmuştu.

Black Panther, bir siyah süper kahraman filmi olması dolayısıyla tarihe geçmişti.

2016 yılında kanser olan ve bunu kamuoyuna duyurmayan Boseman'in, ailesi yanı başındayken hayata gözlerini yumduğu kaydedildi.

Vanity Fair dergisine göre genç yaşta hayatını kaybetmesine rağmen başarılı bir filmografiye imza atan Boseman'ın ardından çok sayıda ünlü isim duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Cuma günü hayatını kaybettiği açıklanan Boseman, 42 adlı filmde beyzbolun efsane ismi Jackie Robinson'ı, Marshall adlı filmde Yüksek Mahkeme yargıcı Thurgood Marshall'ı, Get On Up adlı filmde ise müzisyen James Brown'ı canlandırmıştı.

Black Panther'in yaratıcısı olan Marvel Stüdyoları Twitter'dan paylaştığı mesajında Boseman'ın ölümünden ötürü duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Lewis Hamilton pole pozisyonunu Boseman'a adadı

ABD'nin eski başkanı Barack Obama ise Beyaz Saray'da Boseman ile tanıştığını, "genç, yetenekli ve siyah biri olarak gücünü gençlerin örnek alacağı bir kahraman yaratmak için kullandığını, hem de bunu bir yandan acı çekerken yaptığını" söyledi.

ABD medyasının önde gelen isimlerinden olan Oprah Winfrey ise Boseman'ın ameliyatlar ve kemoterapi sürerken yetenekli ve nazik ruhunu insanlara gösterme cesaretini ve gücünü sergilediğini yazdı.

Formula 1 pilotu olan Lewis Hamilton, Belçika'daki yarışta pole pozisyonunu Boseman'a adadığını söyledi.

'Genç, yetenekli ve siyah olmanın anlamı değişti'

Boseman'in hayali bir ülke olan Wakanda'nın lideri ve süper bir kahraman olan T'Challa'yı canlandırdığı Black Panther filmi ise özellikle siyah çocuklar ve gençler için büyük bir ilham kaynağı oldu.

Marvel'in bir yapımında bir siyah süper kahramana bu kadar önemli bir şekilde yer vermesi ve Wakanda'nın gelişmiş bir ülke olması dolayısıyla bir ilk olan Black Panther, güçlü siyah kadın karakterlere de yer veriyordu.





Gazeteci Clint Smith de Black Panther filminin küçük oğlu üzerinde büyük bir etkisinin olduğunu, oğlunun T'Challa karakterini kendisine bir idol olarak seçtiğini yazdı.

Boseman de geçen yıl verdiği bir röportajında bu film ile 'genç, yetenekli ve siyah olmanın' anlamının değiştiğini dile getirmişti.

Sivil hakları mücadelesinin önde gelen isimlerinden aktivist Martin Luther King Jr'ın en büyük oğlu ise Boseman'ın canlandırdığı karakterlerle tarihi hayata getirdiğini söyledi.

Oyuncu Robert Downey Jr. ise Boseman'ın hayatı için mücadele ederken filmlerde rol almasını bir kahramanlık olarak tanımladı.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bilim insanları, koronayla mücadelede en sık alınan tedbiri 'işe yaramaz' buldu Dünya
Bilim insanları, koronayla mücadelede en sık alınan tedbiri "işe yaramaz" buldu
Koronaya yakalanan Ali Babacan'ın eşi ve oğlunun da Kovid testi pozitif çıktı Güncel
Koronaya yakalanan Ali Babacan'ın eşi ve oğlunun da Kovid testi pozitif çıktı
Dağ aslanın kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu Dünya
Dağ aslanın kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu
Pompalı saldırgan, trafik ışıklarda bekleyen kişiyi vurup kaçtı! Saldırı anı kamerada 3. Sayfa
Pompalı saldırgan, trafik ışıklarda bekleyen kişiyi vurup kaçtı! Saldırı anı kamerada
Babası, Messi'nin yeni adresini bu sözlerle duyurdu: Manchester City'ye gitmeye karar verdi Spor
Babası, Messi'nin yeni adresini bu sözlerle duyurdu: Manchester City'ye gitmeye karar verdi
Oscar Cabezas'tan Galatasaray ve transfer açıklaması: Bedavaya bile giderim Spor
Oscar Cabezas'tan Galatasaray ve transfer açıklaması: Bedavaya bile giderim
Türkiye, Doğu Akdeniz'de angajman seviyesini indirdi: Gemi komutanlarına 'vur' emri verildi
Türkiye, Doğu Akdeniz'de angajman seviyesini indirdi: Gemi komutanlarına "vur" emri verildi
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü
YKS'de ilk bine giren öğrenci, tercih ekranında yapılan tuş hatası yüzünden üniversiteye yerleşemedi
YKS'de ilk bine giren öğrenci, tercih ekranında yapılan tuş hatası yüzünden üniversiteye yerleşemedi
Dilek balonu ile sevgilisine evlilik teklifi yapan bir kişi yangına sebep oldu
Dilek balonu ile sevgilisine evlilik teklifi yapan bir kişi yangına sebep oldu
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'ın 12 mil kararına meydan okudu: Bu savaş nedenidir
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'ın 12 mil kararına meydan okudu: Bu savaş nedenidir
Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk: Fatih Portakal'ı ikna etmek için çok uğraştım
Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk: Fatih Portakal'ı ikna etmek için çok uğraştım
Fox TV'de Fatih Portakal'ın koltuğuna oturan Selçuk Tepeli, ilk kez kamera karşısına geçti
Fox TV'de Fatih Portakal'ın koltuğuna oturan Selçuk Tepeli, ilk kez kamera karşısına geçti
Devrilen traktörün altında kalan iki kardeş hayatını kaybetti! Haberi alan anne yola atladı
Devrilen traktörün altında kalan iki kardeş hayatını kaybetti! Haberi alan anne yola atladı
Bilim Kurulu Üyesi Öztürk, artan vakalar sonrası uyardı: Ülke düzeyinde yasaklamalar gelebilir
Bilim Kurulu Üyesi Öztürk, artan vakalar sonrası uyardı: Ülke düzeyinde yasaklamalar gelebilir
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur
İskoçya'da dünyanın en pahalı koyunu 3 milyon 603 bin TL'ye satıldı
İskoçya'da dünyanın en pahalı koyunu 3 milyon 603 bin TL'ye satıldı
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti
Kur'an-ı Kerim'in yakıldığı İsveç'te ortalık karıştı! Müslümanlar sokağa döküldü
Kur'an-ı Kerim'in yakıldığı İsveç'te ortalık karıştı! Müslümanlar sokağa döküldü
Newcastle United, Galatasaray'dan Marcao'nun transferini bitirmek üzere
Newcastle United, Galatasaray'dan Marcao'nun transferini bitirmek üzere
Son Dakika: Türkiye'de 29 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 39 can kaybı, 1549 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 29 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 39 can kaybı, 1549 yeni vaka tespit edildi
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Lionel Messi, Barcelona'nın koronavirüs testlerine girmeyecek
Lionel Messi, Barcelona'nın koronavirüs testlerine girmeyecek
ABD'li model Bella Hadid, göğüs dekolteli şeffaf bluzuyla dikkat çekti
ABD'li model Bella Hadid, göğüs dekolteli şeffaf bluzuyla dikkat çekti
'Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsa oy verirsiniz?' anketinde Yavaş ve İmamoğlu'nu zorlayan bir isim var
"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsa oy verirsiniz?" anketinde Yavaş ve İmamoğlu'nu zorlayan bir isim var
Uzman isim Türk pilotların, Yunan F-16'larını engellediği olayı yorumladı: Füzeler kilitlenecek pozisyondaydı
Uzman isim Türk pilotların, Yunan F-16'larını engellediği olayı yorumladı: Füzeler kilitlenecek pozisyondaydı
Çukur'un Çeto'su Erkan Avcı, Kuruluş Osman dizisine katıldı
Çukur'un Çeto'su Erkan Avcı, Kuruluş Osman dizisine katıldı
Hande Ataizi'den 'Ünlü olmak için senin gibi soyunmak mı lazım' diyen takipçisine cevap
Hande Ataizi'den "Ünlü olmak için senin gibi soyunmak mı lazım" diyen takipçisine cevap
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okulların açılması sadece vaka sayısına bağlı değil
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okulların açılması sadece vaka sayısına bağlı değil
Japonya'da deneme uçuşu yapan uçan araba 4 dakika havada kaldı
Japonya'da deneme uçuşu yapan uçan araba 4 dakika havada kaldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Faik Öztrak Fahrettin Altun Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ozan Güven Demet Şener Okan Bayülgen Defne Samyeli
Spor Ali Koç Jose Sosa Metin Oktay Lionel Messi Rıza Çalımbay
Daha Fazla Savaş Denizli Evlilik Yunanistan
Şu an buradasınız: Chadwick Boseman hayatını kaybetti: Black Panther ile tanınan oyuncu nasıl bir miras bıraktı? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.8.2020 23:05:29. #1.15#
title