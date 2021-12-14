ÇGHB 2 Arif hangi bölümde skeçlere geri dönecek? Arif Güloğlu hangi bölümde geri dönüyor? ÇGHB 2 Arif Güloğlu iyileşti mi, ne zaman geri dönecek? Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Arif ne zaman skeçlere geri dönecek, sağlık durumu nasıl? ÇGHB 2 Arif Güloğlu kanseri atlattı mı? ÇGHB 2 Arif Güloğlu sağlık durumu nasıl, iyileşti mi? İşte son durum...

ÇGHB 2 ARİF GÜLOĞLU KANSERİ ATLATTI MI, SAĞLIK DURUMU NASIL?

Lenf kanserine yakalanması sebebiyle oyunculuğa ara veren Çok Güzel Hareketler 2'nin sevilen ismi Arif Güloğlu, gördüğü 9 aylık tedavi sürecinin ardından hastalığını atlattı. 24 yaşındaki oyuncu ocak ayında programa dönecek.

BKM Mutfak yapımı Çok Güzel Hareketler 2'nin yıldız isimlerinden Arif Güloğlu'nun lenf kanserine yakalandığı ortaya çıkmıştı. Haber türk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre; 24 yaşındaki oyuncu, yakalandığı lenf kanserini Ankara'da gördüğü 9 aylık tedavi sürecinin ardından atlatarak tamamen sağlığına kavuştu.

ÇGHB 2 ARİF NE ZAMAN GERİ DÖNÜYOR?

Arif Güloğlu, hastalığı nedeniyle ara vermek zorunda kaldığı oyunculuğa geri dönecek olmanın heyecanını yaşıyor. Arif Güloğlu, kadrosunda bulunduğu 'Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'ye 2022 Ocak ayında dönecek .

Arif Güloğlu'nun sağlığına kavuşması Yılmaz Erdoğan ve 'Çok Güzel Hareketler Bunlar 2' ekibinde büyük bir sevinç yarattı.

ARİF GÜLOĞLU KİMDİR?

Arif Güloğlu, 18 Eylül 1997 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 1.73 boyunda, 69 kiloda olan Arif Güloğlu başak burcudur. Ankara'da çeşitli tiyatrolarda bir çok rol üstlendi ve buna İstanbul'da da devam etti. 19 yaşında İstanbul'a yerleşti. Eğitim ve öğretim hayatına burada devam etti. Bir yandan da hayali olan oyunculuk için çabaladı ve 2018 yılında Çok Güzel Hareketler 2 ekibine dahil oldu ve hala orada yer almaktadır.

Çok Güzel Hareketler 2 kadrosuna 'çırak' olarak katılan Arif Güloğlu, özellikle Ankara tiplemeleri ile biliniyor. Altyapı tarafından hazırlanan skeçlerin neredeyse tamamında rol alan Güloğlu, en dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

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