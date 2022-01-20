Cezayir Dışişleri Bakanı, BM Batı Sahra Özel Temsilcisi ile "Batı Sahra" sorununu görüştü

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, resmi ziyareti kapsamında Cezayir'e gelen Birleşmiş Milletler (BM) Batı Sahra Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'yı makamında kabul etti.

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, resmi ziyareti kapsamında Cezayir'e gelen Birleşmiş Milletler (BM) Batı Sahra Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'yı makamında kabul etti.

Lamamra, sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Batı Sahra sorunu tarafları Fas ve Polisario Cephesi'ne gerçekleştirdiği ziyaret turunu tamamlayan de Mistura ile bir araya geldiğini kaydetti.

Lamamra açıklamasında, görüşmede, de Mistura'ya "Afrika'daki son sömürgenin" bitmesi noktasında ülkesinin sabit duruşu ve desteğini yinelediğini belirtti.

Öte yandan de Mistura'dan görüşmeyle ilgili henüz herhangi bir açıklama gelmedi.

Batı Sahra sorununda tarafların görüşlerini dinlemek için bölge turuna çıkan de Mistura, Fas ve Polisario Cephesi yetkilileriyle birtakım görüşmeler gerçekleştirmişti.

-Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Rabat yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunarak, egemenliği altında Batı Sahra'da "genişletilmiş özerklik" olmasını teklif ediyor.

Polisario Cephesi ise Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor ve kendi kaderini tayin için referandum çağrısında bulunuyor.