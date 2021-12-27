- Cezayir'de 13. Uluslararası Çizgi Roman Festivali düzenlendi

CEZAYİR - Cezayir'de bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Uluslararası Çizgi Roman Festivali'ne büyük ilgi gösterildi.

Cezayir'in başkenti Cezayir'de 13. Uluslararası Çizgi Film Festivali düzenlendi. Tunus'un onur konuğu olarak katıldığı festivale, özellikle gençler ve çocuklar tarafından yoğun ilgi gösterildi. Her yıl farklı temaların işlendiği festivalin bu yılki konusu ise "Rönesans" olarak belirlendi. Toplamda 4 gün süren festivalde, çizgi roman ve manga severler bir araya gelerek keyifli vakit geçirdi. Farklı ülkelerden gelen sanatçılar eserlerini, düzenlenen sergilerde gösterime sundu. Festivale katılanlar ayrıca, sevdiği çizgi roman ve manga karakterlerinin bulunduğu çeşitli aksesuarları satın alma şansı da buldu.

Birçok çizim atölyesinin de organize edildiği festivalde, çocuklara yeni çizim teknikleri öğretildi.

Festival kapsamında düzenlenen konferans ve etkinliklere 20'den fazla Cezayirli ve yabancı sanatçı katıldı.

Festivale, geçtiğimiz yıl Covid-19 salgını nedeniyle bir yıl ara verilmişti.