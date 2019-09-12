Cezayir Büyükelçisi seçilen Mahinur Özdemir kimdir?

12.09.2019 18:15

Avrupa Parlamentosuna başörtüsüyle giren ilk kadın milletvekili olan Mahinur Özdemir, Cezayir Büyükelçisi oldu. Brüksel doğumlu politikacı Mahinur Özdemir kariyeri, hayatı ve eşi merak ediliyor. İşte detaylar…

MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ KİMDİR?

Özdemir, 1982 yılında Brüksel'in Schaerbeek şehrinde dünyaya geldi. Brüksel ULB Üniversitesi İnsan Kaynakları Mühendisliği Bölümü'nde lisans eğitimi aldıktan sonra, kamu yönetimi alanında da yüksek lisans yaptı.

Fransızca, Flemenkçe ve İngilizce bilen Özdemir, 2009 yılında Merkez Demokrat Hümanist Parti ile siyasete atılarak Brüksel meclisine girdi. Mahinur Özdemir, "Avrupa Parlamentosuna başörtüsüyle giren ilk kadın milletvekili" olarak tarihe geçti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Edibe Sözen'in Özel Kalem Müdürü Rahmi Göktaş ile 30 Temmuz 2010 tarihinde dünya evine girdi. 2015 yılında Ermeni Soykırımı'nı reddettiği için partisinden tasfiye edildi.