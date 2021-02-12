Kısıtlamada yakalanıp ceza yiyince gülmeye başlayıp poz verdi
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Kısıtlamada yakalanıp ceza yiyince gülmeye başlayıp poz verdi

12.02.2021 08:12 | Son Güncelleme: 12.02.2021 08:52

Denizli'de kısıtlamada alkollü olarak yakalanan genç kız, ceza kesilince gülmeye başladı. "Niçin gülüyorsun?" sorusuna, "Ceza yedim, şöyle bir poz vereyim ki güzel çıksın" diyen genç kızın, başka bir suçtan da aranması olduğunu öğrenilince karakola götürüldü.

Gece yarısından sonra Denizli-Antalya karayolu üzerinde seyreden ve içerisinde üç gencin bulunduğu ticari taksiyi fark eden motosikletli polis ekipleri, gençlerin hareketlerinden şüphelenince aracı durdurmak istedi. Takip sırasında iki kez polislerin ikazına kayıtsız kalan ticari taksi, bir süre daha seyir ettikten sonra Pelitlibağ Mahallesi kavşağında durduruldu.

ÜÇ GENCE CEZA KESİLDİ

Araçtan indirilen ve aşırı alkollü oldukları görülen üç gence, kısıtlamada sokağa çıktıkları için 3 bin 150 TL'den para cezası kesildi. Ceza tutanağını imzalarken gazetecileri karşısında gören 24 yaşındaki S.H. adlı genç kız, bir anda gülmeye başladı.

POZ VERDİ

Olayı görüntüleyen gazetecinin "Kısıtlamada neden dışarıya çıktınız?" sorusuna da bir cevap veren S.H., "Arkadaşıma gidiyordum. Şu an ceza yedim ve kaç para olduğunu biliyorum. Şöyle bir poz vereyim pişkin pişkin çıksın" diyerek hem poz verdi hem de gülmeye devam etti.

BAŞKA BİR SUÇTAN DA ARANIYORMUŞ

Yapılan GBT sorgusunda başka bir suçtan daha arandığı belirlenen S.H., gözaltına alındı. Sivil polis ekibine teslim edilen S.H., ekip otosuna bindirilerek işlemleri için karakola götürüldü.

Kısıtlamada yakalanıp ceza yiyince gülmeye başlayıp poz verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BARLAS

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 08:52:29. #1.15#
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