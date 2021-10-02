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Cezaevine gönderilen eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili açlık grevine başladı

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Yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmak ile bir milletvekilini dövdürmekle suçlanan Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, 8 yılın ardından döndüğü ülkesinde tutuklandı. Saakaşvili, tutuklanmasına tepki olarak açlık grevine başladı. Eski Cumhurbaşkanı, vatandaşı olduğu Ukrayna'nın konsolosluğuyla görüşmek istiyor.

İmedi televizyon kanalının kurucusu Badri Patarkaçişvili'nin mal varlığına el koymak, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmak dahil olmak üzere bir milletvekilini dövdürmekle suçlanan Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, 2013'te Gürcistan'da cumhurbaşkanlığı görev süresinin dolmasının hemen arkasından ülkeden ayrılarak ABD'ye kaçmıştı.

2018'de Saakaşvili'ye bir cinayet davasında af yetkisini kötüye kullandığı gerekçesiyle 3 yıl hapis cezası verildi. Hakkındaki suçlamalar nedeniyle ülkesine dönemeyen Saakaşvili, bugün tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Rustavi kentindeki 12. hapishanede Saakaşvili'yi ziyaret eden Gürcistan Ombudsmanı Nino Lomcaria, eski Cumhurbaşkanı'nın sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Saakaşvili'nin bir Ukrayna vatandaşı olduğu için Ukrayna'nın Tiflis Başkonsolosu ile bir araya gelmek istediği ve aynı zamanda açlık grevi başlattığını kaydeden Lomcaria, "Açlık grevi ilan ediyor ve Ukrayna vatandaşı olarak Ukrayna Konsolosu ile görüşme talebinde bulunuyor." dedi. Lomcaria, Saakaşvili'nin Tiflis'te bir evde gözaltına alındığı bilgisini de paylaştı.

Saakaşvili, 2013 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçtı. Daha sonra Ukrayna'ya geçen Saakaşvili'ye dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Mayıs 2015'te Ukrayna vatandaşlığı vermişti. Saakaşvili, Odessa Valiliği görevine atanmış ama 2016'da bu görevden istifa etmişti.

Saakaşvili, 4 Aralık 2015'te Gürcistan vatandaşlığından çıkarılmıştı. Ukrayna'da Yeni Güçler Hareketi Partisi'ni kuran Saakaşvili, muhalefette yer alıyordu.

26 Temmuz 2017'de de Ukrayna vatandaşlığından çıkarılan Saakaşvili'ye, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy geçen yıl yeniden Ukrayna vatandaşlığı vermişti.

Cezaevine gönderilen eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili açlık grevine başladı
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Haber: Cezaevine gönderilen eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili açlık grevine başladı - Haberler
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