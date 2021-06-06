Cezaevinden denetimli serbestlikle çıkan şahıs evinde ölü bulundu
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Cezaevinden denetimli serbestlikle çıkan şahıs evinde ölü bulundu

Cezaevinden denetimli serbestlikle çıkan şahıs evinde ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mardin'in Midyat ilçesinde cezaevinden denetimli serbestlikle çıkan bir kişi, evinde ölü bulundu.

Mardin'in Midyat ilçesinde cezaevinden denetimli serbestlikle çıkan bir kişi, evinde ölü bulundu.

Olay Midyat ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi'nde meydana geldi. Cezaevinden denetimli serbestlikle çıkan 42 yaşındaki Murat Kılıç'a, yakınları 3 gün boyunca ulaşamadı. Babasının ikametine giden çocuğu, Kılıç'ın kapıyı açmaması üzerine kapıyı kırıp içeri girdi. Çocuğu Kılıç'ı evde hareketsiz halde yatarken buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kılıç'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

(İHA)

Cezaevinden denetimli serbestlikle çıkan şahıs evinde ölü bulundu
Cezaevinden denetimli serbestlikle çıkan şahıs evinde ölü bulundu
Cezaevinden denetimli serbestlikle çıkan şahıs evinde ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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