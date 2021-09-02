Cezaevinden çıkan oyuncu Selim Erdoğan: İşlemediğim bir suçun cezasını çektim

2017'de uyuşturucu kullanma suçundan cezaevine giren bir çocuk babası Selim Erdoğan, geçtiğimiz yıl özgürlüğüne kavuşmuştu.

2017'de uyuşturucu kullanma suçundan cezaevine giren bir çocuk babası Selim Erdoğan, geçtiğimiz yıl özgürlüğüne kavuşmuştu. Selim Erdoğan, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı.

YENİ BİR FİLMDE ROL ALACAK Cezaevinden çıktıktan sonra Show TV'de yayınlanan 'Ramo' adlı diziyle ekranlara dönen Selim Erdoğan, yeni bir sinema filmi çektiklerini söyledi.

"NECATİ ABİ ARKAMDA DURDU" Ünlü oyuncu, "BKM'ye yaptığımız bir filmimiz var. Sağ olsun Necati abi de çok destek çıktı. Arkamda durdu. Döndüğünde de tek başına güçlü olamıyorsun. Elbette endişeyle çıkıyorsunuz. Acaba ne olacak, ne düşünecekler?" diye konuştu.

DAVA DEVAM EDİYOR

"Süreç sizin için nasıl geçti?" sorusuna oyuncu; "O süreç tam olarak bitmiş değil. Dava hala devam ediyor. Herkesin başına gelebilecek bir şey, önemli olan işlediğiniz bir suçun cezasını çekmek" dedi.

Selim Erdoğan, sözlerine; "Ben işlemediğim bir suçun cezasını çektim. Hayıflanmak yerine cebime ne koydum ona bakıyorum" şeklinde devam etti.

"TEK ACI TARAFI SEVDİKLERİNİZİN ÜZÜLMESİ" Oyuncu, zorlu süreçte yaşadıklarını, "Tek acı tarafı, başına gelen bir şeyden dolayı ailenizin, sevdiklerinizin üzülmesi. Rüzgar size etki ettiği kadar bana etki etmiyordur. Deniz kenarında içtiğimiz bir çayın tadını benim kadar alamıyorsunuzdur" sözleriyle anlattı. (Milliyet)

"DEĞERİNİ BİLEMEDİM" Çiçek Taksi' dizisinde canlandırdığı 'Abuzer Edalı' karakteriyle şöhreti yakalayan oyuncu, dışarıya çıktıktan sonra yaşadıklarını ""Her şeyim vardı, değerini bilemedim. Allah bana ders vermek istedi" diye anlatmıştı.

PİŞMANLIĞINI DİLE GETİRMİŞTİ Cezaevine girdiğinde kızının bir aylık olduğunu dile getiren Selim Erdoğan, "Sahip olduklarımızın değerini bilmek gerekiyor. Şükretmek çok önemli. Gençler uyuşturucudan uzak durmalı.

"Gerçekten insanların hayatlarına çok zarar veriyor. Ben bu konuda örneğim işte. Yıllarca kullandım, keşke hiç içmeseydim. Bir daha asla ağzıma bile sürmem" sözleriyle pişmanlığını dile getirmişti.

Kaynak: Hürriyet