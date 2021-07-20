Cezaevinden çıkan Aygün Aydın intihar mı etti?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cezaevinden çıkan Aygün Aydın intihar mı etti?

Cezaevinden çıkan Aygün Aydın intihar mı etti?
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa ettiği gerekçesiyle hakkında koruma kararı aldırılan ancak bu karara uymayarak sosyal medya paylaşımlarına devam ettiğin için üç günlük zorlama hapis cezası almıştı. Geçtiğimiz günlerde hapis cezasını çeken Aygün Aydın'ın intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. İşte detaylar...

Sabancı ile yazışmalarını ifşa ettiği gerekçesiyle hakkında koruma kararı aldırılan ancak bu karara uymayarak sosyal medya paylaşımlarına devam ettiğin için üç günlük zorlama hapsi cezası yiyen Aygün Aydın hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

CANLI YAYINDA İNTİHAR EDECEĞİNİ SÖYLEDİ

Aygün Aydın, Instagram'da canlı yayın açarak intihar edeceğini söyledi. Bu açıklama sonrası Aygün Aydın'ın evine ambulans ekipleri geldi. Aydın'ın sedyeyle evden çıkarıldığı öne sürüldü.

Aydın, "Yaşamanın benim için anlamı kalmadı. 8 tane polis savcılık kararı olmadan neden kapımı kırdı?" diye sordu.

TEHDİTLER SAVURDU!

Cezaevinden çıkan Aydın, geçtiğimiz günlerde Hakan Sabancı'yı tehdit etmişti. Instagram'dan açıklama yapan Aydın, "Senin kötürüm olduğunu görmeden ölmeyeceğim. Kendi bebeğinin ultrasonunu paylaşmakta suçmuş, ülkede meğer! Sen beni nasıl o katillerin içine böceklerin içine atıp öldürmeye çalıştıysan andım olsun seni yerle bir etmeden bu dünyadan göçüp gitmeyeceğim Allah bin türlü belanı versin seni hadsiz şerefsiz herif.

Duygularımla oynayıp beni hamile bırakırken her şey iyi hoştu herkes öğrenince mi rahatsız oldun piç kurusu... Diğer pısırık kızlar gibi orada kaybolmayıp tüm pisliklerini cümle aleme bildirince mi hapsi uygun gördün. Kalk şimdi haysiyetsiz haysiyetsiz kadın haklarını savun. Hangi yüzle savunacaksın daha kendi çocuğuna sahip çıkamamış adam elbette avukat ordusuyla saldırıp maddi gücünün arkasına saklanacaktır. Sen benim hayatımı si.tin ama bende seninkini si.i.em görürsün!" diye yazdı.

Cezaevinden çıkan Aygün Aydın intihar mı etti?
Cezaevinden çıkan Aygün Aydın intihar mı etti?
Cezaevinden çıkan Aygün Aydın intihar mı etti?

Kaynak: Snob Magazin

ABD'li şarkıcı Halsey, bebeğine Türk ismi koydu
ABD'li şarkıcı Halsey, bebeğine Türk ismi koydu
Yeliz Yeşilmen, oğlunun geçirdiği talihsiz kazayı anlatırken gözyaşlarına boğuldu
Yeliz Yeşilmen, oğlunun geçirdiği talihsiz kazayı anlatırken gözyaşlarına boğuldu
Şeyma Subaşı eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi'ye cevap verdi
Şeyma Subaşı eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi'ye cevap verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Müge Anlı Düm Tek Tek Kaan Yıldırım Serra Arıtürk
Spor Ali Koç Aytaç Kara Fatih Terim Gökhan Gönül Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Cezaevinden çıkan Aygün Aydın intihar mı etti? - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.7.2021 12:17:07. #1.14#

title