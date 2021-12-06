Cezaevinden 1 hafta önce tahliye oldu, silahlı saldırıda öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cezaevinden 1 hafta önce tahliye oldu, silahlı saldırıda öldü

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Akkuş - Haberler | Güncel
Cezaevinden 1 hafta önce tahliye oldu, silahlı saldırıda öldü

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, 'PKK terör örgütüne yardım etme' suçundan yattığı cezaevinden 1 hafta önce tahliye edilen Yahya Çakır (43), yolda yürürken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, ' Pkk terör örgütüne yardım etme' suçundan yattığı cezaevinden 1 hafta önce tahliye edilen Yahya Çakır (43), yolda yürürken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam, Kışla Mahallesi Rüzgar Sokak'ta meydana geldi. 'PKK terör örgütüne yardım etme' suçundan bir süredir yattığı cezaevinden 1 hafta önce tahliye olan Yahya Çakır, yolda yürürken, kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde yere yığılan Çakır, sağlık ekibi tarafından ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Yahya Çakır, hayatını kaybetti. Polis, olay yerindeki boş kovanları muhafaza altına alarak, saldırgan ya da saldırganların belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. Polis, olayın terör saldırısı olup olmadığını da araştırıyor.


Son dakika haberi! İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

Son dakika haberi! İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

 Türkiye, Kıbrıs Rum kesimindeki Larnaka Büyük Camisi'ne yapılan saldırıyı şiddetle kınadı

Türkiye, Kıbrıs Rum kesimindeki Larnaka Büyük Camisi'ne yapılan saldırıyı şiddetle kınadı

 MALTEPE SAHİLDE KAYALIKLARA SIKIŞMIŞ CESET BULUNDU

MALTEPE SAHİLDE KAYALIKLARA SIKIŞMIŞ CESET BULUNDU

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Akkuş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title