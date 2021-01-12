Tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı! Melek İpek, rüyasında öldürdüğü eşini görmüş

Kendisini ölümle tehdit eden ve işkence uygulayan eşi Ramazan İpek'i öldüren Melek İpek'in avukatı cezaevinde İpek ile görüştü. Avukat, Melek İpek'in kızlarını çok özlediğini, psikolojisinin yerinde olmadığını ve rüyasında Ramazan İpek'i gördüğünü söyleyerek "Ramazan İpek, Melek'i mezardayken bile tehdit ediyormuş" dedi.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde oturan Melek İpek, ellerini kelepçeleyip sabaha kadar işkence ettiğini öne sürdüğü 12 yıllık eşi Ramazan İpek'i 8 Ocak sabahı av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

İpek olayın ardından jandarmaya teslim olurken kız çocukları C.D. ve İ.N. savcılık kararıyla Melek İpek'in anne ve babasının yanına yerleştirildi. Çocuklara bilgisayar alınan ve internet bağlatılan evde elektronik sistem üzerinden eğitimleri devam eden iki kız kardeşin bulundukları yerde mutlu oldukları görüldü.

KARDEŞLERE PSİKOLOJİK DESTEK VERİLİYOR

Teyzesi Nimet Çelik ve anneannesi Hatice Çelik'in hem kişisel bakımları hem de dersleriyle yakından ilgilendiği iki kız kardeşe ayrıca psikolojik destek de veriliyor.

ŞİDDET GÖRDÜĞÜNÜ KORKUDAN AİLESİNE ANLATMAMIŞ

12 yıllık evlilikleri boyunca Melek İpek'in sürekli şiddete maruz kaldığını ve bunu ailesinden gizlediği ise jandarma karakolunda verdiği ifadede ortaya çıktı. Ablası Melek İpek'le kısa süreli görüşen Nimet Çelik sürekli şiddet gördüğü şeklinde ifadeyi görünce çok şaşırdığını ve ablasına sorduğunu belirterek, "Ablamla kısa süreli görüştüm ve bize neden söylemediğini sordum. 'Babanı, seni aileni öldürürüm' diye tehdit etmiş o yüzden Melek bu durumu bize anlatmamış" dedi.

"RAMAZAN İPEK MELEK'İ MEZARDAYKEN BİLE TEHDİT EDİYORMUŞ"

Melek İpek'in avukatlarından Hüseyin İlerioğlu, en son dün görüştüğü cezaevindeki Melek İpek'in kızlarını çok özlediğini ve psikolojisinin yerinde olmadığını anlattığını ifade etti. Melek İpek'in rüyasında Ramazan İpek'i gördüğünü de aktaran Avukat İlerioğlu, "Rüyasında mezara ziyarete gitmişler ve Ramazan İpek, Melek'i mezardayken bile tehdit ediyormuş. Hala bir travma içerisinde. Kendisine en çok üzülenin babası Menderes Çelik olduğunu söyledi. 'Dışarıda cezaevinden daha çok tutsak haldeydim' dedi. Her konuşmada gözleri doluyor" diye konuştu.

"OLAY HİSSETTİRİLMEMEYE ÇALIŞILIYOR"

İlerioğlu, tutuklu Melek İpek'in en kötü kararda dahi elektronik kelepçe ile en azından çocuklarının başında olması gerektiğini ve kısa sürede tahliyesini beklediklerini kaydetti. Avukat İlerioğlu, "Çocuklar daha önceden beri anneannesi ve dedelerinin yanında olduğu için savcılık buraya verdi. Çocuklara olay hissettirilmemeye çalışılıyor. Bilgisayarları ve internetleri var. Evde derslerine devam ediyorlar. Psikolojik destek veriliyor" dedi.

KURBAN İLE İLGİLİ AYETLER DİNLEMİŞ

Ramazan İpek'in olay gününden bir gece önce internetten kurban ile ilgili ayetleri dinlediğini de ifade eden avukat Hüseyin İlerioğlu, "Bu kayıtlar telefonda sabit. Melek Hanım ile aynı odada otururken hiçbir sebep yokken 'boşanalım mı?' diyor. Bu durumda Melek Hanım korkudan 'Sen bilirsin?' diyor. Sonra Melek İpek'i diğer odaya gönderip yivli av tüfeğiyle gelerek odanın kapısı önünde 'Kelime-i Şahadet getir' diyor. Bu neden denir? Öldürme kastıyla. Ateş edince çocukların üzerine kapanmış ve silahtan çıkan kurşun camdan dışarı çıkmıştır" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alparslan ÇINAR