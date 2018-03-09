Cezaevinde Üretilen Pantolonlar Askeri Öğrencilere Gönderilecek

Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumunda oluşturulan tekstil atölyesinde üretilen 38 bin pantolon, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı askeri okullardaki öğrencilere gönderilecek.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Açık Ceza İnfaz Kurumunda İşyurtları Müdürlüğünün bünyesinde kurulan tekstil atölyesinin açılışını yaptıklarını söyledi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Açık İnfaz Kurumunun yaptığı anlaşma gereği 38 bin pantolon siparişi aldıklarını ifade eden Karabacak, şöyle konuştu:

"Tekstil atölyesinde 66 hükümlü çalışıyor. Bu hükümlülerin bir kısmı daha önce tecrübesi olan kişiler. Geri kalan hükümlüler ise özel kurslardan geçen, meslek öğrenen kişilerdir. 38 bin pantolonu haziran sonuna kadar yetiştireceğiz. Ürettiğimiz pantolonları iletiyoruz. Tekstil atölyesinde farklı kurumlarla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Burada bulunan hükümlülerden meslek sahibi olmayan kişiler hem meslek hem de sanat öğreniyorlar. Mesleği olan hükümlüler ise İşyurtları Kurumunun hedefleri doğrultusunda mevcut sanatlarına sanat katıyorlar. Ayrıca burada hükümlülerimizin sigorta primleri de ödeniyor. Ayrıca aylık 300 lira da gelir elde ediyorlar. Hükümlüler hem cezalarını infaz ediyor, hem ailelerine yük olmuyor ve tahliye edildikten sonra meslek edinmiş oluyorlar."

Konuşmanın ardından açılışı yapılan tekstil atölyesini Vali Nurullah Naci Kalkancı ve Cumhuriyet Başsavcısı Karabacak ile kurum müdürleri gezdi.

Fatih Karabacak, Vali Kalkancı'ya ziyareti nedeniyle kilim hediye etti.

Açılışa, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, İl Emniyet Müdürü Metin Alper ve kurum müdürleri katıldı.