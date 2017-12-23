Cezaevi Firarisi Hırsız Yakalandı

Kahramanmaraş'ta ev hırsızlığı suçundan aranan cezaevi firarisi yakalandı.



Onikişubat İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma ekibi, hakkında kesinleşmiş 3 yıl 5 ay hapis cezası olan ve cezaevi firarisi olarak aranan İbrahim Akbal'ı yakaladı.



Ev, iş yeri, resmi kurum, oto ve motosiklet hırsızlığı suçlarından 20 ayrı suç kaydı olduğu belirtilen zanlı, alınan sağlık raporunun ardından emniyete götürüldü.