Ceza - BEATCOİN şarkı sözleri! | Akıncı fragmanında çalan Rap şarkısı nedir?
ATV ekranlarında Cuma akşamları yayınlanan Akıncı dizisinin fragmanında çalan Rap şarkısı merak edildi. Peki, Akıncı fragmanında çalan rap şarkısı nedir? Akıncı'da çalan Ceza şarkısının adı nedir? İşte, Ceza - BEATCOİN şarkı sözleri!
Türk Rap camiasının en eski ve en ünlü üyelerinden biri olan Ceza'nın şarkıları dizilerin özellikle de aksiyon sahnelerinde sık sık kullanılıyor! ATV ekranlarında yayınlanan ve baş rollerinde Büşra Develi ile Şükrü Özyıldız'ın yer aldığı Türkiye'nin süper kahramanı Akıncı dizisinin bu akşam yayınlanacak olan bölümünde araba yarışı sahnesinde Ceza - BEATCOİN şarkısı çaldı ve herkes merak etti! İşte, Ceza - BEATCOİN şarkı sözleri!
CEZA - BEATCOİN ŞARKI SÖZLERİ!
Şunun ağzına bez, benim altıma böyle bi' beatcoin
İşte burada pinpoint, ekmek arası 3 boyut
Bura sıcak ise git soyun
Bırakın bu zor oyun
Bu oyunda ne bıçak, ne silah
Kredi kart, bodyguard, barikat yok herkes tek
Panik yok canikom, bu bi' post makinesi değil
Nakiti vakitle yerine koy hadi
Eritir ateşim demiri çeliği
Ve gerisin geri gider
Kim olur ise biletini kesin
Bir bakıma gel, bir bakıma al kendini
Bu takıma gir, bu akıma dal
Bu nasıl bi bal, bu bala bi' ban ve tadına var
Kovanın etrafında katil arılar var ama
Birçoğu gömmüş; yokmuş adap
Bir sürü konuda bulamıyorum muhatap
Taşmıyor bardak, patlıyor maytap
Yan bi' bakışla da geriliyor asap
Son vitesteyken hürmet, olay hep son viteste sürmek
Benzinin bitti oldun örnek
Zaten av mevsimi alayı ördek
Test değildi ki bu geldi direkt man
Besbelli bu düzen götürmek
Sen iki adım ötede dur be tırrek lan
Trap değil bu, 2 R'yle TR Rap
Besteymiş, hastaymış, ne yapayım?
En kralı bu, su yolunda kırılan bir testiymiş
Eskiymiş umurumda değil (umurumda değil)
Uykum yok hiç, geçmez vakit
Önce bir hak et, parladı yakıt eyvah hadi kaçın
Etrafımda dönen akbabalara inat
Yürüdüğüm yoldan, ey
Gelsem gece sessiz başlatsam oyunu kim oynar?
(Yaklaş, yaklaş, yaklaş, yaklaş)
Kanadın yok, paraşüt yok
Becerin yok lan in or'dan (in or'dan, sakin, sakin)
Ateşi yakın hadi, aleve verin her yeri
Ben derinden gelen o deli
Bitmez enerjim var
Sanki bir helikopterim
Yazılan çok ama mana yok
Konuşamayan atıyo' nara (yeah, yeah)
Hadi kop, hep hip hop , black ops, spec, ops gibi
Fatal hep VIP, tanıdığım tek boss B I G
Sanıyor kendini G I Joe
Hepsi tespitçi bir ciğerci
Hiç çağırmayın oralara inemem
Panik yok daha sürecek sinemam
Akıl verenin beyni yok ki bi' gram bile
Ben inersem kalmaz direnen (headshot)
Pek pak değil ortalık
Bu laptoplara virüs bulaşıyormuş at format
Bi' tat, bi' bak, bu tatbikat değil
Katta kaldık diye duracak değilim
Ki zaten katbekat hep artıyo' hile
Biz gidelim yola dolmayacak mide
Burası daha çok ısınacak önemi yok
Hazırım bu konuda biliyo'sunuz ki pirim
(Pirim, pirim, pirim, pirim)
Ve yeni bir gün başlıyor mirim
Karanlığa tohum ekenler değiliz
Zafer her zaman olmuyor iyinin
Akıp gidiyor günlerimiz bir bir
Ama son kalan hep iyi gülüyor değil mi?
Bir komik, bir hüzünlü bu film
Çok konu var ama varmıyor dilim
İşte bu ispat, her yer oldu pas
Her gün aynı hamam aynı tas
Bazen her şey gitmiş rast (gitmiş rast)
Bazen gelmez rast (gelmez rast)
Boş ver zaten baksana dünya fanus
Yeniden başlıyor kabus, ey
Gelsem gece sessiz başlatsam oyunu kim oynar?
(Yaklaş, yaklaş, yaklaş, yaklaş)
Kanadın yok, paraşüt yok
Becerin yok lan in or'dan (in or'dan, sakin, sakin)
Ateşi yakın hadi, aleve verin her yeri
Ben derinden gelen o deli
Bitmez enerjim var
Sanki bir helikopterim
Yazılan çok ama mana yok
Konuşamayan atıyo' nara (yeah, yeah)
Gelsem gece sessiz başlatsam oyunu kim oynar?
(Yaklaş, yaklaş, yaklaş, yaklaş)
Kanadın yok, paraşüt yok
Becerin yok lan in or'dan (in or'dan, sakin, sakin)
Ateşi yakın hadi, aleve verin her yeri
Ben derinden gelen o deli
Bitmez enerjim var
Sanki bir helikopterim
Yazılan çok ama mana yok
Konuşamayan atıyo' nara (yeah, yeah)