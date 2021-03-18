Ceylanpınar'da 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlandı
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Ceylanpınar'da 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlandı

18.03.2021 14:13 | Son Güncelleme: 18.03.2021 14:18
Ceylanpınar'da 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlandı

Ceylanpınar'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ıncı yıldönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Ceylanpınar'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ıncı yıldönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Hükümet Konağı bahçesinde başlayan törene; İlçe Kaymakamı Cüneyt Caner, İlçe Garnizon Komutanı Süleyman Hilmi Gültekin, Cumhuriyet Savcısı Fatih Kalaycı, Belediye Başkan Vekili Eyüp Şengül, Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Bilgin, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Uzundağ, AK Parti İlçe Başkanı Halid Şimşek, siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra kurum amirleri, gaziler ve belediye meclis üyeleri katıldı. Atatürk Anıtına çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından törenler, şehitlik ziyareti ile devam etti. İlçe mezarlığında bulunan şehitlikte dualar edildi, şehit mezarlarına karanfil bırakıldı. Mezarlık ziyaretinin ardından tören, 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonunda düzenlenen programla devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından günün anlam ve öneminin anlatıldığı konuşmalar yapıldı. - ŞANLIURFA

Ceylanpınar'da 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlandı
Ceylanpınar'da 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlandı
Ceylanpınar'da 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlandı
Ceylanpınar'da 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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