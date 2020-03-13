Ceyhan belediyesine kayyum atanacak mı? Adana'nın Ceyhan ilçesinin genç Belediye Başkanı CHP’li Kadir Aydar’ın görevinden alınacağı ve çoğunluğun CHP’de olduğu mecliste Aydar’ın yerine kayyum atanacağı iddiası cuma öğlen saatlerinde basına yansıdı. Aydar, "bunun Ceyhan’a, Ceyhanlılara yapılan siyasi bir darbe olduğunu" iddia etti

Adana'nın Ceyhan ilçesinin 32 yaşındaki genç Belediye Başkanı CHP'li Kadir Aydar'ın görevinden alınacağı ve meclis çoğunluğunun CHP'de olmasına karşın kayyum olarak Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz'ın atanacağı iddia edildi.

Belediye Başkanı Aydar, cuma günü yayımladığı videoda, "Şahsıma siyasi yasak getirmeye çalışıyorlar, bu hukuki bir müdahaledir. Ceyhan'a, Ceyhanlılara yapılan siyasi bir darbedir. Bir karar çıkmış değil. Dosya kapanmış, bitmiş, infazı olmuş, seçime girmişim, Ceyhan tarihinde en yüksek oyla seçilen belediye başkanıyım. Bu da birilerini rahatsız etti. Görevimin başındayım, kalmaya devam edeceğim. Mücadelemize devam edeceğiz" diyor. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com