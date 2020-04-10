Ceyhan belediye meclisi olağanüstü toplandı
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Murat Göğebakan, Hülya Erdem, Ceyhan, Güncel

Ceyhan belediye meclisi olağanüstü toplandı

Ceyhan Belediyesi Meclisi, olağanüstü toplandı.

10.04.2020 12:07 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:07
Ceyhan belediye meclisi olağanüstü toplandı

Ceyhan Belediyesi Meclisi, olağanüstü toplandı.

Murat Göğebakan Kültür Merkezi konferans salonunda gerçekleşen ve başkanlığını Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem'in yaptığı toplantıda korona virüs salgınına önlem olarak sağlık müdürlüğü ekipleri tarafından meclis üyelerine dezenfektan ve maske dağıtıldı. Salonda yerlerini alan meclis üyelerinin sosyal mesafe kuralına uygun olarak oturmaları dikkat çekti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan olağanüstü meclis toplantısında tek madde meclis üyelerinin onayına sunuldu.

5 Nisan 2020 tarihinde yapılan Meclis oylaması ile Ceyhan Belediye Başkanı seçilen Hülya Erdem'in Ceyhan Belediyesi Personel Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı seçilmesi meclisin onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

Toplantının ardından meclis üyeleri sosyal mesafe kuralına uygun olarak ve maskeli bir şekilde, tokalaşmadan toplantı salonundan ayrıldılar. - ADANA

Kaynak: İHA

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