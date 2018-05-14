Ceyda Düvenci "Her An Üçüncü Çocuğu Yapabilirim" Diyerek Müjdeyi Verdi

2015 senesinde oyuncu Bülent Şakrak'la evlenen, geçtiğimiz senede ikinci çocuğu Okan Ali'yi kucağına alan Ceyda Düvenci, katıldığı bir etkinlikte üçüncü çocuk müjdesini verdi.

"HER AN ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞU YAPABİLİRİM"

7 yaşında Melisa isminde kızı olan Düvenci, "Anne olmayı yeniden istiyorum. Her an üçüncü çocuğu yapabilirim. 2 buçuk sene sonra ilk defa Bülent ile yalnız başımıza bu ay sonu tatile gideceğiz. Ama sürekli olmadığımız zamanlar nasıl olacak planlayarak geçiyor" dedi.

"GELECEK SENE PSİKOLOJİ OKUYACAK"

Çocuk gelişimi alanında eğitim aldığını söyleyen Ceyda Düvenci, "Gelecek sene de psikoloji okuyacağım. İyi bir psikolog olmak istiyorum. 45 yaşımdan sonra özel durumda olan annelerin psikolojilerine destek vermek istiyorum" dedi.