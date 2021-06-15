Ceyda Düvenci aşka geldi, eşi Bülent Şakrak'a övgüler yağdırdı

Ailesiyle Bodrum'da yaşayan Ceyda Düvenci, eşi ile fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı.

Ailesiyle Bodrum'da yaşayan Ceyda Düvenci, eşi ile fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı.

Aşka gelen Düvenci, romantik bir de mesaj yayınladı:

"Canım sevgilim, yine baş başa zaman geçirmenin keyfini yaşadım seninle… Hayatın içinde el ele 7 senede başardığımız, başaramadığımız, oldurduğumuz, olduramadığımız her şeye bin şükür ettim yine… öptüm, kokladım seni bol bol… Güldük dolu dolu, bazen de gözyaşları durmadı aktı, akamadığı zamanlara inat… Her ana kattığımız kıymete bin şükür… Yine gönlü kocaman insanlar tanıdık, dostlara doyduk, evlatları özledik… Ne büyük şans hepsi de… Romantik yemeğin ortasına iş sıkıştırdım o an bile elimi bırakmadın ?? Varlığına bin şükür… Seni çok seviyorum… Hakkını aşkla verdiğimiz her gün için bize kocaman bir aferin…"

Kaynak: Hürriyet