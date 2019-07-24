Ceyda Çetin Erenler: Basın mensuplarımızın bayramını tebrik ediyorum

AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, basın mensuplarının, en zor şartlarda bile yılmadan gayretle çalıştığını ifade etti.

Tüm medya mensuplarının Gazeteciler ve Basın Bayramını kutlayan Erenler, "Hızla değişen ve gelişen dünya düzeninde bilgiye ve habere en kısa sürede ulaşmak büyük önem arz etmektedir. İnsanların doğru ve güvenilir bir şekilde bilgiye ulaşmasında, en zor şartlarda bile yılmadan gayretle çalışan gazetecilerimiz, basın mensuplarımız mühim görevler üstlenmektedir. Vatan sevgisi, milletimizin menfaati ve insan onuru için fedakarca çalışan gazetecilerimize minnettarız. İlimizin tanıtımında, sosyal, kültürel ve ekonomik yönden kalkınmasında, vatandaşlarımızın aydınlatılmasında önemli rol oynayan yerel basın kuruluşlarımızın, üstlendikleri bu önemli görevlerdeki başarılarını daha da arttıracaklarına yürekten inanıyorum. Toplumun doğru ve tarafsız haber alma hakkını temin için fedakarca çalışan, ifade hürriyetinin ve demokrasimizin vazgeçilmez unsuru, ilkeli, dürüst ve tarafsız haber anlayışıyla mesleğini samimiyetle icra eden tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyor, her birine sağlık ve başarılarla dolu bir meslek hayatı diliyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA