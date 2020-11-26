Ceyda Ateş kimdir? Ceyda Ateş hayatı ve biyografisi! Ceyda Ateş kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Ceyda Ateş, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Ceyda Ateş hakkında merak edilenler. Ceyda Ateş hayatı ve biyografisi. Ceyda Ateş kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Ceyda Ateş merak konusu oldu. İşte Ceyda Ateş hakkında merak edilen Ceyda Ateş kimdir, Ceyda Ateş hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

CEYDA ATEŞ KİMDİR?

Doğum tarihi: 14 Ekim 1988

Kaç yaşında: 32yaşında

Nereli: İstanbul

Boy: 1,61 m

Ceyda Ateş (d. 14 Ekim 1988, Ankara) Türk oyuncu.

Ceyda Ateş Barış Manço Kültür Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldı. "Gurbet Kadını", "Aşk Oyunu", "Elveda Rumeli" ve "Cennet Mahallesi" gibi dizilerde rol aldı. 2008 yılında Çılgın Dersane Kampta adlı sinema filminde oynadı. Ayrıca Kavak Yelleri dizisine konuk oyuncu olarak girmiş, daha sonra sezon (3.Sezon-2010) boyunca dizide rol almıştır. Daha sonra "Yer Gök Aşk" adlı dizide konuk oyuncu olarak bir süre rol almıştır. Ardından Adını Feriha Koydum adlı dizide rol almıştır. Adını Feriha Koydum dizisinden 2. sezonun sonunda ayrılmış ve baş rollerini Özgür Çevik'le paylaştığı Evlerden Biri adlı dizide Nursen karakterini canlandırmıştır. Emir'in Yolu adlı televizyon dizisinin 73. bölümünde geri dönmüştür. Çocuk dizisinde baş rolde "Şule" karakterini canlandırmıştır