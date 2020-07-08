Çevrim içi nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla çevrim içi mi, çevrimiçi mi? Çevrim içi ne demek? Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "çevrim içi". Peki, çevrimiçi nasıl yazılır? TDK'ya göre çevrim içi mi, çevrimiçi mi yazılır?

Çevrim içi kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, çevrim içi TDK'ya göre nasıl yazılır? Çevrimiçi nasıl yazılır? Çevrimiçi mi, çevrimiçi mi? TDK'ya göre çevrim içi kelimesinin doğru yazılışı haberimizde. TDK'YA GÖRE ÇEVRİM İÇİ NASIL YAZILIR? Çevrimiçi: Yanlış Çevrim içi: Doğru ÇEVRİM İÇİ İLE ÖRNEK CÜMLELER çevrim içi isim, bilişim Bilgisayar sisteminde sunucuya bağlı ve çalışır durumda olma.