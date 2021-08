"Çevreye duyarlı kurumsal kültür gerekli"

Doğrudan satış sektöründe yüzlerce ülkede faaliyet gösteren ve RYTHM'in 'Dünyaya Değer Katmak İçin Kendini Geliştir' felsefesi ile hareket eden QNET Orta Asya ve Rusya Bölge Müdürü Cem Geyik; "Küresel iklim kriziyle karşı karşıyayız.

Doğrudan satış sektöründe yüzlerce ülkede faaliyet gösteren ve RYTHM'in 'Dünyaya Değer Katmak İçin Kendini Geliştir' felsefesi ile hareket eden QNET Orta Asya ve Rusya Bölge Müdürü Cem Geyik; "Küresel iklim kriziyle karşı karşıyayız. Kurum kültürümüzü de yansıtan, çevreye duyarlı projeler geliştirmeye ve tüm çalışanlarımızı bu sürece dahil etmeye büyük bir kararlılıkla devam edeceğiz. Yarınlar için çevreye duyarlı kurumsal kültür geliştirmek gerekiyor" dedi.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nı prensip olarak belirleyen QNET, iklim kriziyle mücadelede kurum kültürünün bir parçası olan doğaya ve insana değer ilkeleriyle hareket ediyor. Faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde küresel ısınmayı tetikleyen fazla et tüketimine dikkat çekerek, vejetaryen seçimleri tercih ediyor. Ofis içinde, geliştirdiği ürünlerde plastik kullanmamaya özen gösteriyor. Her yıl global ve yerel sosyal sorumluluk projelerine ağırlık veriyor ve çalışanlarının sosyal sorumluluk projelerinde bizzat yer alması için teşvik ediyor.

QNET Türkiye, Orta Asya ve Rusya Bölge Müdürü Cem Geyik; "Başarı sadece satış rakamlarında değil, başarı şirket olarak paylaşıma odaklanan dünyanın iyi yönde değişmesini sağlayan kurum kültüründe gizli. Biliyoruz ki; her şey doğanın bize sundukları kadar mümkün. Bu büyük sorumlulukla ürünlerimizin içeriğinde, ambalajlarımızda doğaya saygıyı ön planda tutuyoruz. Her yıl TEMA, Çöpüne Sahip Çık Vakfı gibi önemli sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin çevre bilinci kazanması için çalışmalar yürütüyoruz. Su kullanımı önemsediğimiz alanlar arasında yer alıyor. Her geçen gün azalan kaynaklarımızı korumak adına, arıtılmış şebeke suyunun kullanılmasını teşvik ediyoruz" dedi.

Cem Geyik ülkece yaşadığımız yangınların bundan sonrası için önemli bir uyarı taşıdığına dikkat çekerek; "Ülkece yaşadığımız yangınlarda canlarımızı yitirdik, binlerce hektar ormanımızı kaybettik. QNET olarak gerekli kurumlarla hızlı bir iş birliği içerisinde TEMA ve Ahbap'a katkılarda bulunduk. Dayanışmaya devam edeceğiz. Ama önemli olan devletimizle birlikte ortak sağduyuyla doğaya sahip çıkmamız ve bu dünyanın bize ait olmadığı bilinciyle çocuklarımıza miras bırakacağımız bir değer olduğunu anlamamız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı