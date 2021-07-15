Çevresine satarak başladı şimdi ekmek imparatoru oldu
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Çevresine satarak başladı şimdi ekmek imparatoru oldu

Çevresine satarak başladı şimdi ekmek imparatoru oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Balıkesir'in Havran ilçesinde 32 yıl önce ev ekmeği yaparak komşularına satan Nursel Şahin (60), zamanla ekmek satışını pazar ve bakkallara yayarken, köy ekmeğini şehirliye sevdirmeyi başardı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde 32 yıl önce ev ekmeği yaparak komşularına satan Nursel Şahin (60), zamanla ekmek satışını pazar ve bakkallara yayarken, köy ekmeğini şehirliye sevdirmeyi başardı. Havran'da 2 çocuk annesi Şahin, 3 fırın sahibi olurken 3 ilçeye ekmek satışı yapıyor.

Havran ilçesine bağlı kırsal Kalabak mahallesinde yaşayan Nursel Şahin, köy yaşamı içerisinde ekşi mayalı ekmeğini kendisi yapıyordu. 2 çocuk annesi Şahin'in yaptığı ekmekler zamanla komşuları tarafından da sevildi. Bazı komşularının ekmek yapmak yerine kendisinden almak istediğini söyleyen Şahin, Edremit körfezinde Havran'ın yanı sıra Edremit ve Burhaniye ilçelerine de ekmek veriyor. Şahin'in ürettiği ev ekmeği çok tutuldu. Balıkesir'den geldiğini anlatan İsmail Mergen," Ben celeplik yapıyorum. Hayvan alıp satıyorum. Balıkesir Karesi ilçesi Şamlı mahallesinden geliyorum. Her hafta 5-10 tane ekmek alıyorum. Ekmeği lezzetli Havran'ın" dedi.

Fırın işçisi Mehmet Sakar da, " 8 yıldır burada çalışıyorum. Kalabak Köy Ekmeği ekşi mayalıdır. Halkımız memnun. Bizde memnunuz. Patronumuzda memnun. Burada 4 kişi çalışıyoruz. Hep beraber memnunuz" dedi. Fırın işletmecisi Nursel Şahin ise, "Kalabak Köy ekmeğinin sahibiyim. 30 senedir ekmek yapıyorum. Müşterilerimiz çok memnun Böyle Edremit Körfezine dağıtıyoruz. Kendimizde yiyoruz. Hayvan pazarının yanında yerimiz. Gelen geçen alıyor. Herkes çok memnun. Doğal ekmek. Edremit'e veriyoruz. Burhaniye'ye veriyoruz. Havranda köylülerde alıyor. Hayır düğün ekmeği içinde alıyorlar. Çalışıyoruz, işçilerimizle beraber. Herkes memnun. Bende memnunum. Çalışıyoruz işte. 30 senedir ekmek yapıyoruz" dedi. - BALIKESİR

Çevresine satarak başladı şimdi ekmek imparatoru oldu
Çevresine satarak başladı şimdi ekmek imparatoru oldu
Çevresine satarak başladı şimdi ekmek imparatoru oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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