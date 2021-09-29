Çevreci ilkokulun öğretmenlerinden dünya rekoru denemesi

Topladıkları pillerle dünya rekoru kırmaya aday oldular

"En Uzun Atık Pil Dizme Rekoru" için Guinness Rekorlar Kitabına başvurdular

KOCAELİ - Kocaeli'de bir ilköğretim okulunda görevli öğretmenler, "Sıfır Atık" konusuna dikkat çekmek için topladıkları atık pillerle 70 metre arka arkaya dizerek rekor denemesi yaptı. Hakemler eşliğinde denemeyi kayda alan öğretmenler, Guiness'e yaptıkları başvuru kabul olması durumunda pil dizme Dünya rekorunun sahibi olacak.

Atık pillerin doğaya verdiği zararlara dikkat çekmek için İzmit'te rekor denemesi gerçekleştirildi. Farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte en uzun atık pil dizme rekoru kırılma denemesi başarıyla sonuçlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin de destek verdiği denemede Saraybahçe İlkokulu öğretmenleri, öğrencilerin de yardımıyla topladıkları atık pilleri 70 metre dizerek "En Uzun Atık Pil Dizme Rekoru" için başarılı bir deneme gerçekleştirdi. Bağımsız hakemler eşliğinde yapılan etkinlikte, bin 500 adet pil, bir saatten daha az bir sürede parke taşlarının arasına dizildi. Saraybahçe İlkokulu eğitimcileri ve öğrencileri ise rekor denemesi sonrası büyük sevinç yaşadı.

Son bir yılda 350 kilo atık pil topladılar

Son 5 yıldır atık pil toplama konusunda Kocaeli'de birinciliği elinde bulunduran Saraybahçe İlkokulu, bu yıl öğretmen ve öğrencilerin de desteği ile yaklaşık 350 kilogram atık pili geri dönüşüme kazandırarak çevrenin kirlenmesinin önüne geçti. "Sıfır Atık" konusunda farkındalık oluşturma fikriyle yola çıkan okulun öğretmenleri, 2 yıl süren girişimlerin ardından Guinness Rekorlar Kitabı'na rekor kırabilmek için deneme onayı aldı. Alınan onayın ardından rekor denemesini gerçekleştiren öğretmenler, kayıt altına aldıkları denemeyi Guinness Rekorlarına gönderdi. Yaklaşık 12hafta sürecek onay sürecinin başarıyla tamamlanması halinde Saraybahçe İlkokulu, 'Dünya En Uzun Atık Pil Dizme Rekoru'nun sahibi olacak.

396 ton atık pil toplandı

Öte yandan atık piller konusunda farkındalık çalışmalarına gerekli tüm desteği veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sıfır atık hedefi doğrultusunda israfın önlenmesi, atıkların kaynağında ayrı toplanması, bu atıkların geri kazanımı ve döngüsel ekonomiye katkı sağlanması maksadıyla çalışmalarını sürdürüyor. Atık pillerin kaynağında ayrı toplanması maksadıyla; kamu kurum ve kuruluşları, sağlık kuruluşları, işyerleri, ticarethaneler gibi yerlere atık pil toplama bidonları ile toplama kutuları konuluyor. Kaynağında ayrı toplamanın önemine dikkat çekmek ve çevre bilincinin aşılanması amacıyla, okullarda eğitim ve bilinçlendirme seminerleri düzenleniyor. Yapılan çalışmalar kapsamında 2010 yılından beri okullar arasında her yıl geleneksel olarak düzenlenen Atık Pil Toplama Kampanyalarında 170 bin 789 kilogram, diğer toplama noktalarından ise 224 bin 616 kilogram olmak üzere toplam 395 bin 405 kilogram atık pil kaynağında ayrı toplanarak geri kazanım tesisine gönderildi.

Atık pillerin zararları

Piller; civa, kadmiyum, kurşun, çinko, mangan, lityum, demir, nikel, kobalt ve kimyasal maddelerden üretiliyor. Bir adet pil 4 metreküp toprağı zehirleyebiliyor. Metallerin oluşturduğu su kirliliği sudaki ekosistemi alt üst edebiliyor. Pillerin içindeki tüm maddelerin zararı kimi zaman öldürücü boyuta ulaşabiliyor.