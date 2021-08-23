Çevreci grup Extinction Rebellion, Londra'da 2 haftalık eylem başlattı
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Çevreci grup Extinction Rebellion, Londra'da 2 haftalık eylem başlattı

Çevreci grup Extinction Rebellion, Londra'da 2 haftalık eylem başlattı
Anadolu Ajansı / Hasan Esen - Haberler | Güncel

Çevreci grup Extinction Rebellion, İngiltere'nin başkenti Londra'da 2 hafta sürecek eylemine başladı.

Çevreci grup Extinction Rebellion, İngiltere'nin başkenti Londra'da 2 hafta sürecek eylemine başladı.

Gruptan yapılan açıklamada, Extinction Rebellion'ın "iklim ve ekolojik kriz sebeplerini hedef almak için" Londra'da yeniden sokaklarda olacağı belirtildi.

Hükümetin tüm yeni fosil yakıt yatırımlarını durdurana kadar eylemin devam edeceğini duyuran grup üyeleri, sabah saatlerinde Londra'da Trafalgar Meydanı'nda toplanarak Başbakanlık ve Parlamentoya doğru yürüyüşe geçti.

Polisten yapılan açıklamada ise protestoların 4 Eylül'e kadar sürmesinin beklendiği ifade edilerek, bu sürede şehirde aksaklıklar yaşanabileceği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Komiser Yardımcısı Matt Twist, Extinction Rebellion'ın daha önce de Londra'da 3 uzun süreli gösteri yaptığını, bunlar sırasında metro ve otobüs hatlarının kesintiye uğradığını hatırlattı.

Herkes gibi Extinction Rebellion'ın da toplanma ve protesto hakkı olduğunu kaydeden Twist, "Ancak bu haklar, kısıtlı ve başkalarının haklarına uygun olmalı. Londra'daki ciddi aksamalara neden olma ve yasal işlerin devam etmesini engelleme hakkına sahip değiller." ifadesini kullandı.

Grubun önceki yıllarda yaptığı gösterilerde, yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen

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