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Zonguldak'ta yoğun yağış riskine karşı Vali Hacıbektaşoğlu GAMER'de inceleme yaptı

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Zonguldak'ta yoğun yağış riskine karşı Vali Hacıbektaşoğlu GAMER'de inceleme yaptı
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Zonguldak'ta etkisini sürdüren yoğun yağışa karşı yürütülen çalışmalar yakından takip ediliyor. Vali Osman Hacıbektaşoğlu, GAMER'deki kameralardan il genelindeki yağışı ve sahadaki gelişmeleri inceledi. Yetkililerden alınan tedbirler hakkında bilgi aldı.

Zonguldak'ta etkisini sürdüren yoğun yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yürütülen çalışmalar yakından takip ediliyor. Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) incelemelerde bulundu.

Vali Hacıbektaşoğlu, GAMER bünyesindeki kamera sistemleri üzerinden il genelindeki yağış durumunu ve sahadaki son gelişmeleri inceledi.

Yoğun yağış nedeniyle alınan tedbirler hakkında yetkililerden bilgi alan Hacıbektaşoğlu, ilgili kurumlar tarafından sahada yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Toplantıda, sağanağın oluşturduğu riskler, mevcut durum ve muhtemel olumsuzluklara karşı alınan önlemler ele alındı.

Kent genelinde etkisini sürdüren yağış nedeniyle gelişmelerin ilgili kurumlar tarafından yakından takip edildiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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