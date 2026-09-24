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Zonguldak'ta sağanak sonrası liman bölgesi çamur ve atıklarla sarıya boyandı

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Zonguldak'ta sağanak sonrası liman bölgesi çamur ve atıklarla sarıya boyandı
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Zonguldak'ta dün gün boyu etkili olan sağanak, Çaydamar ve Üzülmez derelerinin debisini artırdı. Taşkın sularının taşıdığı çamur ve atıklar liman bölgesinde suyu çamur rengine çevirdi, yüzeyde çöp birikintileri oluştu.

Zonguldak'ta sağanak yağışın ardından taşkın sularının taşıdığı çamur ve atıklar liman bölgesini sarıya boyadı.

Kent merkezinde dün gün boyu etkisini sürdüren şiddetli yağışlar, Çaydamar ve Üzülmez derelerinin debisini artırdı. Şiddetli akıntıyla birlikte çevreden kopan çamur tabakaları ve dere yataklarındaki çöpler doğrudan Karadeniz'e sürüklendi.

Derelerin denize ulaştığı liman bölgesinde suyun rengi tamamen çamur rengine dönerken, su yüzeyinde çöp birikintileri oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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